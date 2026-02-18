



Vanhemman ei kannata vaieta arjen kuormittavista haasteista: "Lapsi aistii, jos vanhempi on huolestunut" 8:50 Kuinka paljon omia tunteita voi näyttää lapselle? Katso Minna Haapasen koko haastattelu videolta. Julkaistu 18.02.2026 06:53 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Asiantuntija kertoo, miten perheen haasteista pitäisi lapselle puhua. Entä millaiset haasteet erityisesti nostavat nykyajassa päätään? Tuoreessa Rikkinäiset äidit -dokumentissa nähdään kaksi sairastavaa äitiä: Metta taistelee korvaushoidon ja pikkuvauva-arjen keskellä, kun kahden lapsen äiti Sonja-Elina puolestaan on pakotettu makuuasentoon. Mutta millä tavalla lapselle pitää kertoa oman elämäntilanteen haasteista? – Tietysti aina puhutaan tästä ikätasoisuudesta, mikä onkin merkittävää, koska on selvää, että viisivuotiaalle keskustellaan toisella tapaa kuin vaikka teini-ikäisen kanssa, kuvaa Mannerheimin Lastesuojeluliiton asiantuntija Minna Haapanen Huomenta Suomen haastattelussa. Lue myös: "Vanhemmilta on saattanut lähteä työt, on sota Euroopassa" – nyt tuli luku, jonka pitäisi pysäyttää Pienemmän lapsen kanssa keskustelu voi pysytellä yleisemmällä tasolla ja sijoittua arkeen ja leikkiin.

– Tietysti rehellinen kannattaa olla, mutta ajatuksena, että lasta ei pidä tarpeettomasti huolestuttaa. Mutta myös ehkä sen tiedostaminen on tärkeää, että lapsi joka tapauksessa aistii ja huomaa, jos asioita on pielessä tai vanhempi on huolestunut.

– Jos lapsi ei tiedä, mikä on tilanne, hän täyttää ne aukot omalla mielikuvituksellaan. Kyllä asioista on tärkeää keskustella.

Yksi hyvä tapa Haapasen mukaan on lähteä siitä, mitä lapsi jo tietää asiasta ja mitä ajatuksia hänellä on siitä.

– Ja sitten lähteä sen ympärille rakentamaan sitä lapsen ikään ja persoonaan sopivaa ymmärrystä siitä tilanteesta.

Kaksi nykyajan haastetta

Haapanen on asiantuntijatyössään Mannerheimin Lastensuojeluliitossa huomannut erityisesti kaksi yleistä nykyajan haastetta perheissä.

– Yksi on tämä polarisaation korostuminen, eli perheet ovat todella eriarvoisessa asemassa esimerkiksi taloudellisten asioiden suhteen. Ja jos palveluita ja tukea tarvitaan, osalla perheistä on taloudellisesti mahdollisuus ostaa niitä, ja osa taas joutuu tosi pitkään jonottamaan esimerkiksi perheneuvolan tai nuorisopsykiatrian palveluihin.

– Ja sitten toinen jotenkin tätä aikaa kuvaava ilmiö on se, että aika moni perhe on aika yksin. Että se sellainen yhteisöllisyyden, jos ei nyt kokonainen murentuminen, mutta jollain tavalla heikkeneminen, myös näkyy tässä, ja puhutaan myös ydinperheyksinäisyydestäkin.

Mitä tehdä, jos vanhemmuus nostaa esiin omia tunnetraumoja? Kuinka paljon omia tunteita voi näyttää lapselle? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

