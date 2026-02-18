Asiantuntija kertoo, miten perheen haasteista pitäisi lapselle puhua. Entä millaiset haasteet erityisesti nostavat nykyajassa päätään?
Tuoreessa Rikkinäiset äidit -dokumentissa nähdään kaksi sairastavaa äitiä: Metta taistelee korvaushoidon ja pikkuvauva-arjen keskellä, kun kahden lapsen äiti Sonja-Elina puolestaan on pakotettu makuuasentoon.
Mutta millä tavalla lapselle pitää kertoa oman elämäntilanteen haasteista?
– Tietysti aina puhutaan tästä ikätasoisuudesta, mikä onkin merkittävää, koska on selvää, että viisivuotiaalle keskustellaan toisella tapaa kuin vaikka teini-ikäisen kanssa, kuvaa Mannerheimin Lastesuojeluliiton asiantuntija Minna Haapanen Huomenta Suomen haastattelussa.
Pienemmän lapsen kanssa keskustelu voi pysytellä yleisemmällä tasolla ja sijoittua arkeen ja leikkiin.