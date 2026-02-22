Suomalaisen lapsen elämässä on tällä hetkellä monia uhkakuvia, jotka vaarantavat onnellisen lapsuuden.
Suomalainen lapsi on perinteisesti ajatellen syntynyt turvallisessa sairaalassa, käynyt läpi laadukkaan neuvolapolun, saanut maailmanluokan koulutuksen sekä elänyt tasa-arvoisessa yhteiskunnassa.
Monia uhkakuvia on kuitenkin noussut varjostamaan onnellista lapsuutta.
Psykologian professori Lea Pulkkinen kirjoitti Helsingin Sanomissa siitä, että globaali talouskilpailu on tuonut taloudelliset arvot korvaamaan kasvatuksen perinteitä ja filosofiaa.
Hän nosti jutussa esille seitsemän erilaista muutosta, jotka voidaan nähdä onnellisen lapsuuden uhkakuvina.
Listalla ovat esimerkiksi lapsiperheiden polarisaatio sekä sirpaloituminen.
– Lapsiperheköyhyys ei ole Suomessa noin keskimäärin ottaen korkealla tasolla, mutta meillä on päässyt syntymään (lapsiperheköyhyyttä) joukolle perheitä, kuten yksinhuoltajien perheille ja varsinkin Euroopan ulkopuolisista maista tulleille maahanmuuttajaperheille, Pulkkinen sanoo MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa.
Yksinäiset suomalaislapset
Sirpaloitumisella tarkoitetaan sitä, että perheessä ja hoivasuhteissa lapsilla ei ole pysyviä henkilöitä, jotka tukisivat heidän kehitystään.