Määrätäänkö lapsille aivan turhia diagnooseja? Professorilta pysäyttävä listaus nykylapsuuden uhkakuvista 9:28 Kenen vastuulla on suomalaislasten onnellisuus? Mitä asioita yhteiskunnassa pitäisi välittömästi muuttaa? Katso psykologian professori Lea Pulkkisen haastattelu Huomenta Suomessa. Julkaistu 22.02.2026 13:00 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Suomalaisen lapsen elämässä on tällä hetkellä monia uhkakuvia, jotka vaarantavat onnellisen lapsuuden. Suomalainen lapsi on perinteisesti ajatellen syntynyt turvallisessa sairaalassa, käynyt läpi laadukkaan neuvolapolun, saanut maailmanluokan koulutuksen sekä elänyt tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Monia uhkakuvia on kuitenkin noussut varjostamaan onnellista lapsuutta. Psykologian professori Lea Pulkkinen kirjoitti Helsingin Sanomissa siitä, että globaali talouskilpailu on tuonut taloudelliset arvot korvaamaan kasvatuksen perinteitä ja filosofiaa. Hän nosti jutussa esille seitsemän erilaista muutosta, jotka voidaan nähdä onnellisen lapsuuden uhkakuvina. Listalla ovat esimerkiksi lapsiperheiden polarisaatio sekä sirpaloituminen. – Lapsiperheköyhyys ei ole Suomessa noin keskimäärin ottaen korkealla tasolla, mutta meillä on päässyt syntymään (lapsiperheköyhyyttä) joukolle perheitä, kuten yksinhuoltajien perheille ja varsinkin Euroopan ulkopuolisista maista tulleille maahanmuuttajaperheille, Pulkkinen sanoo MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. Yksinäiset suomalaislapset Sirpaloitumisella tarkoitetaan sitä, että perheessä ja hoivasuhteissa lapsilla ei ole pysyviä henkilöitä, jotka tukisivat heidän kehitystään.

– Tämä heijastuu toverisuhteisiin ja naapurisuhteisiin ja kaikkialle. Lapset jäävät liian paljon yksin, Pulkkinen sanoo.

– Yksi ongelma on, että ajatellaan aikuisten olevan hyödyllisiä vain, kun he ovat kokopäiväisesti työelämässä. Ei nähdä merkitystä yhteiskunnalle, että he hoitavat lapsia (kotona).

Professorin mukaan Suomessa tavataan ajatella, että lapset selviytyvät yksin. Heidät voidaan jättää päiväkotiin vieraiden ihmisten keskelle, mutta myös koululaiset viettävät loma-aikoina paljon aikaa yksin.

Turhat diagnoosit?

Pulkkisen mukaan monelle määrätään myös diagnooseja – jopa turhaan.

– Erilaisia diagnooseja määrätään, ikään kuin se olisi lapsen ongelma, että hän oirehtii, eikä asiaa nähdä niin, että ne oireet kumpuavat niistä olosuhteista. Tätä syy–seuraus-suhdetta ei meillä oteta tarpeeksi huomioon.

Pulkkinen ehdottaa kolmea ratkaisua.

– Yksi on se, että lapsen toimintojen sisältö, se, mitä lapsi tekee päivittäin. Toinen liittyy ihmissuhteisiin ja kolmas ympäristöön.

Toiminnoilla Pulkkinen tarkoittaa esimerkiksi leikkiä, jota olisi hyvä harjoittaa vielä kouluikäisenä. Näin ollen luovuutta ja mielikuvitusta saadaan käyttöön.

– Liikunta on välttämätöntä. Se heijastuu monella tavalla lapseen, ei vain motorisena taitona, vaan liikunta edistää myös älyllistä kehitystä.

Mitä muita asioita professori näkee välttämättömiksi suomalaisille lapsille? Miten yksinäisyyttä voisi vähentää? Katso koko Huomenta Suomen haastattelu yllä olevalta videolta.

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset