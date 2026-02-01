Ukrainaan ennustetaan ensi viikolle kymmeniä asteita kylmempää säätä kuin normaalisti, mikä voi aiheuttaa todella kriittisen tilanteen.

Suomessa on viime päivinä ollut kovia pakkasia, mutta MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas muistuttaa, että Ukrainassa pakkanen voi olla pian jopa hengenvaarallista.

Itä-Euroopassa on alkavalla viikolla poikkeuksellinen tilanne.

– En muista koskaan nähneeni urani aikana Euroopassa näin suuria lämpötilapoikkeamia kylmään suuntaan, mitä nyt on ensi viikolla tulossa. Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Liettuassa ja Latviassa on 20–30 astetta normaalia kylmempää, Mäntykannas sanoo.

Suomessa tällainen poikkeama tarkoittaisi Mäntykannaksen mukaan sitä, että Helsingissä olisi 35 astetta pakkasta ja Lapissa liki 50 astetta pakkasta.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Kiovalaiset saivat ruokaa ja lämpöä Ukrainan sotaveteraanien järjestämällä liikkuvalla keittiöllä Kiovassa perjantaina.Maxym Marusenko/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Ukrainassa tulitauko on päättymässä isoissa kaupungeissa.

– Eli jos ensi viikolla sähkönjakelussa on häiriöitä ja 30 asteen pakkanen, se on todella kriittinen tilanne, Mäntykannas toteaa.

Venäjä kuormittanut Ukrainan infraa jo lähes neljä vuotta

Ukrainan energiaverkko on hauras Venäjän pommitusten vuoksi. Maa on kohdistanut iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin lähes koko neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan ajan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ukrainan mukaan kuluva talvi on ollut todella ankara, ja iskut ovat katkaisseet sähköt ja lämmityksen miljoonilta ihmisiltä pakkasen keskellä. Iskujen myötä myös vedenjakelu on keskeytynyt.

Viimeksi maan laajoista sähkökatkoista uutisoitiin lauantaina.