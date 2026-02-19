Kaupunki toimii vaikka pakkasta olisi 70 astetta, sanoo kaupungin työntekijä.
Venäjän Itä-Siperiassa sijaitsevaa Jakutskia on luonnehdittu maailman kylmimmäksi kaupungiksi, jossa yli 40 asteen pakkaset ovat kaupunkilaisille arkipäivää.
Yli 300 tuhannen asukkaan kaupungissa ulkolämpömittarit ovat kylmimmillään näyttäneet yli –60 asteen lukemia.
Hirmu pakkasilla ulos ei pidä lähteä tyhjällä vatsalla, jotta ei palellu, ohjeistaa kaupungissa asuva Anastasia Gruzdeva.
– Ennen uloslähtöä tulee aina syödä.
Kovilla pakkasilla on Gruzdevan mukaan syytä pysyä liikkeessä.
– Niin kauan kuin liikut, et palele. Pysähtyminen on paha virhe, ellet ole lämmönlähteen lähellä. Uudelleen lämpeneminen on erittäin vaikeaa.
Pysähtymisestä seuraisi kaaos
Kaupungissa lämmitysjärjestelmät käyvät kovilla pakkasilla tauotta ja palvelut toimivat vuorokauden ympäri, sanoo kaupungin työntekijä Anton Berezovsky.
– Elämä ei yksinkertaisesti voi pysähtyä, koska talvi kestää suurimman osan vuodesta. Kaikki on rakennettu niin, että palvelut toimivat, vaikka pakkasta olisi 70 astetta, Berezovsky kertoo.
Joitakin viikkoja sitten pakkasta oli parin kuukauden ajan yli 50 astetta, muistelee Berezovsky.
– Moskovassa, kun sataa lunta ja lämpötila laskee -15 asteeseen, ihmiset jäätyvät, hän sanoo.
Lähes kaikki kaupungin rakennukset seisovat pilareiden päällä, jotta niiden alla oleva ikirouta ei sulaisi ja alkaisi horjuttamaan rakennusten perustuksia.
Kaupungin toimintojen pysähtymisestä seuraisi Berezovskyn mukaan kaaos.
– Kaikki olisi likaista ja kaikki jäätyisi.
Hurjilla pakkasilla jo pelkkä pukeutuminen vaatii omat niksinsä. Katso jutun alun videolta, miten Anastasia sen tekee.