Venäjän yöllisissä drooni- ja ohjusiskuissa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin neljä ihmistä ja haavoittunut toistakymmentä, viranomaiset kertovat.
Ukrainan mukaan iskuissa käytettiin sekä lentokoneista että laivoista laukaistuja risteilyohjuksia.
Myös Kiovan ulkopuolella tehtiin iskuja, joissa haavoittui useita. Zaporizhzhjan alueella neljä siviiliä haavoittui Venäjän iskuissa. Uhrien joukossa on kaksi lasta, viranomaiset kertovat.
Yli neljä vuotta jatkuneelle Venäjän laajalle hyökkäyssodalle Ukrainaan ei ole löytynyt neuvotteluratkaisua. Parhaillaan raivoavan Lähi-idän sodan on pelätty vähentävän entisestään Venäjän neuvotteluhaluja, sillä öljyn hinnan nousu kasvattaa maan sotakassaa.