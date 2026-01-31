Ukrainan laajoihin sähkökatkoihin on ollut syynä tekninen häiriö.
Ukrainassa on tänään ollut laajoja sähkökatkoja sen jälkeen, kun tekninen häiriö aiheutti sähkölinjojen katkeamisen Moldovan, Romanian ja Ukrainan välillä. Asiasta kertoi Ukrainan energiaministeri.
Sähkökatkojen vuoksi vedenjakelu Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on keskeytynyt. Myös kaupungin metroliikenne on kokonaan pysähdyksissä.
Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viestipalvelu X:ssä, että sähkölinjojen korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja tavoitteena on vakauttaa tilanne mahdollisimman pian.