Pahimmillaan jopa satojen tuhansien eurojen seuraukset – osakas, ethän unohda tätä ilmoitusta? Taloyhtiölle pitää ilmoittaa tietyistä remonteista. Kuvituskuva. Julkaistu 41 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Moni osakas saattaa jättää remontti-ilmoituksen tekemättä, vaikka asunto-osakeyhtiölaki sen velvoittaa. Seuraukset voivat olla kalliitkin. Vaikka asunto-osakkeiden omistajilla on velvollisuus ilmoittaa taloyhtiölle rakenteisiin vaikuttavista muutostöistä, moni jättää ilmoituksen tekemättä. Vastuu muutostöiden mahdollisista seurauksista voi jäädä osakkaalle, jos ilmoitusta ei ole tehty, muistutetaan kiinteistöjen kunnossapitojärjestelmää kehittävän EstateAppin tiedotteessa. Lue myös: Taloyhtiöissä uhkaava ilmiö – laskun maksaa naapuri: "Eivät todellakaan ole mitään pieniä summia" Yrityksen toimitusjohtajan Patrick Nybergin mukaan osakkailla on yleensä hankaluuksia ymmärtää, milloin taloyhtiölle oikeastaan pitää remontista ilmoittaa. – Usein kyse on tietämättömyydestä, mutta myös siitä, että osakkaat ajattelevat, että he osaavat hoitaa remontin itse. Kaikkien tulisi kuitenkin ymmärtää, että taloyhtiö on vastuussa kiinteistä rakenteista, joten sen tulee varmistua siitä, että kaikki remontit ja muutostyöt tehdään oikealla tavalla. Tämä on niin taloyhtiön kuin osakkaan etu, Nyberg muistuttaa tiedotteessa.

Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies Heidi Nordström on muistuttanut blogissa liiton sivuilla, että taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarpeellisia ehtoja, jos muutostyö voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle.

– Lisäksi yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan hyvää rakennustapaa ja yhtiön asettamia ehtoja noudattaen, Nordström kirjoittaa.

Edessä voi olla korvausvastuu

Osakas voi olla korvausvastuussa, jos hän ei ole tehnyt ilmoitusta ja ongelmia ilmenee.

Jos esimerkiksi kylpyhuoneremontissa vaurioitetaan vedeneristystä ja tulee vesivahinko, osakas voi joutua korvausvastuuseen koko vahingosta, Nyberg varoittaa.

– Pahimmillaan voidaan puhua jopa satojen tuhansien eurojen vahingosta osakkaan kohdalla.

Jos ilmoitus on tehty, taloyhtiö pystyy Nybergin mukaan arvioimaan, tuleeko remonttiin erityisehtoja ja vaaditaanko ulkopuolista valvojaa.

Nordström puolestaan muistuttaa blogissa, että vaikka laissa ei ole suoraa sanktiota muutostyön ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnille, muutostyöilmoituksen tekemättä jättämisellä voi kuitenkin olla ikäviä seurauksia osakkaan kannalta.

– Jos muutostyöilmoitusta ei ole tehty, ei yhtiöllä ole ollut myöskään mahdollisuutta valvoa osakkaan muutostyötä, koska yhtiö ei ole ollut asiasta tietoinen.

"Lupa on yleensä helppo saada"

Toisaalta ilmoitusta ei välttämättä haluta tehdä siitäkään syystä, että taloyhtiön pelätään torppaavan muutostyöt tai että prosessi kestää kauan aikaa.

– Taloyhtiöillä saattaa olla omia linjauksia remontteihin tai vaatimuksia muutostöiden tekijöihin liittyen, mutta taloyhtiö pystyy harvoin estämään mitään, joten lupa on yleensä helppo saada. Usein myös pelätään pitkää lupaprosessia, mutta tänä päivänä muutostyöilmoitukset ovat pääsääntöisesti digitalisoituja ja automatisoituja, joten luvan saamisessa ei pitäisi lähtökohtaisesti kestää kauaa, Nyberg vakuuttaa.

Kiinteistöliiton Nordstörm muistuttaa myös, että osakas ei saisi aloittaa muutostyötä ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika käsitellä muutostyöilmoitus.

Ilmoitus kannattaakin tehdä matalalla kynnyksellä.

– Esteettisiä muutoksia, kuten seinien maalausta, ei tarvitse ilmoittaa, mutta selvästi rakenteisiin vaikuttavat muutostyöt kannattaa ja pitää, Nyberg sanoo tiedotteessa.

Rakenteisiin vaikuttavia muutostöitä ovat muun muassa lattian uusiminen, liesituulettimen vaihtaminen tai pesukoneen asentaminen asuntoon, jossa sitä ei ole aiemmin ollut.

Ilmoita näistä taloyhtiölle Lattian vaihtaminen: Vanhat materiaalit, esimerkiksi muovimatot, voivat sisältää asbestia. Niinpä ilmoittaminen on tärkeää etenkin turvallisuussyistä. Uusi lattia asennetaan usein vanhan materiaalin päälle, mutta silloinkin taloyhtiölle olisi hyvä ilmoittaa muutoksesta. Seinän purkaminen: Vanhoissa kohteissa saatetaan usein purkaa väliseiniä paremman pohjaratkaisun takia. Tällöin on erityisen tärkeää ilmoittaa muutoksesta taloyhtiölle, sillä väliseinä voi kuulua kantaviin rakenteisiin. Kylpyhuoneremontit: Kylpyhuoneremonteissa piilee aina moneen huoneistoon mahdollisesti vaikuttava vesivahingon riski. Siksi taloyhtiöiden pitää tietää muutostyöstä, ja niillä on oltava mahdollisuus valvoa se. Ilmanvaihtoon tai lämmitysjärjestelmään liittyvät muutokset: Esimerkiksi poistoilmaventtiilin sulkeminen, koneellisen ilmanvaihdon asentaminen tai patterien siirtäminen lasketaan muutostöiksi, joista on ilmoitettava. Liesituulettimen vaihtaminen: Kannattaa muistaa, että uuden mallin vaihtaminen taloyhtiön ilmanvaihtokanavaan voi haitata muiden asuntojen ilmanvaihtoa. Isännöitsijät osaavat neuvoa. Pesukoneen asennus: Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos asunnossa vaihdetaan vanha pesukone uuteen. Jos asuntoon kuitenkin asennetaan pesukone ensimmäistä kerta, muutostyö liittyy putkitöihin ja pitää ilmoittaa.

