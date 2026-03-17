Arsenal eteni Mestarien liigan puolivälieriin. Chelsea ja Manchester City eivät olleet lähelläkään.
Arsenal ja Bayer Leverkusen lähtivät jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierien toiseen osaotteluun jännittävästä 1–1-tilanteesta.
Toisessa osassa onnistui maalailemaan vain Arsenal Eberechi Ezen ja Declan Ricen kaukolaukauksin. Lontoolaisnippu kairasi näin jatkopaikan yhteislukemin 3–1.
1:40Arsenalin ensimmäinen osuma tiistaina syntyi Eberechi Ezen tyylikkäästi tykittämällä maalilla – "Onko jopa vielä tyylikkäämpi tämä tuuletus?"
Chelsealle pöllytys
Chelsean ja Manchester Cityn mahdollisuudet jatkopaikkaan olivat vähäiset neljännesvälierien tuskaisten avausosien jälkeen.