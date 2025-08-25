Näin vältät sudenkuopat kylppäriremontissa – "Vieläkö ne näyttävät hyvältä kymmenen vuoden päästä?"

Suunnittelija Niina Ahonen kertoo, miten vältät sudenkuopat kylpyhuoneremontissa ja teet fiksuja valintoja.

Suunnittelija, MTV3-kanavan Kotoisa-ohjelmastakin tutuksi tullut Niina Ahonen muistuttaa, että kylpyhuoneremontti ei ole ihan sunnuntaipuuhastelua, vaan investointi, joka vaikuttaa asumismukavuuteen ja kodin arvoon.

Aloita tarpeesta, älä vain fiiliksestä

Jokaisella kylpyhuoneremontilla on jokin syy. Tilaa voidaan pitää vanhanaikaisena tai värit eivät enää hivele silmää. Tai sitten kylpyhuone yksinkertaisesti on tullut teknisen käyttöikänsä päähän.

Ahonen suosittelee aloittamaan remonttisuunnittelun toiveista ja tarpeista. Onko kyseessä yksineläjä, pariskunta vai perhe? Kuinka monta käyttäjää kylpyhuoneella on – nyt ja tulevaisuudessa?

Niina Ahonen.Hasselblad X1D

– Mitoitus on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, hän painottaa.

– Ei auta, että tila näyttää hyvältä, jos se ei toimi arjessa.

Kysymykset, kuten "Tarvitaanko ammetta vai suihkunurkkaa?" tai "Kuinka paljon säilytystilaa tarvitaan?", auttavat konkretisoimaan suunnittelua.

Valintoja kannattaa pohtia rauhassa ja kirjata ylös eri vaihtoehtojen plussat ja miinukset.Shutterstock

Kaukonäköisyyttä kehiin!

Myös kylpyhuonetuotevalmistaja Oraksen tuotteista ja innovaatioista vastaava Maria Kuivamäki kertoo MTV Uutisille, että ensimmäisten asioiden joukossa on miettiä sitä, minkälainen tila on käytössä, monelleko hengelle, onko mahdollisuutta tai tarvetta kahdelle vesipisteelle.

– Kannattaa olla hiukan kaukonäköinen siinä mielessä, mitkä ovat tulevaisuuden käyttötarpeet ja -tilanteet. Onko esimerkiksi lapsia tai heitä mahdollisesti joskus odotettavissa?

Visuaalisuuden osalta on toki suositeltavaa tehdä sellaista, mikä miellyttää silmää, mutta käytännöllisyys on ehdottoman tärkeää.

– Hana on kuitenkin joka päivä useasti käytössä. Kannattaa valita toimiva eikä tehdä kompromisseja.

Kuinka paljon kylpyhuoneremonttiin kannattaa varata rahaa? Juttu jatkuu videon alla.

12:02 Remonttiyrittäjä Lars Ekman kertoo, mitä kylppäriremonttiin kannattaa budjetoida.

Älä säästä väärässä paikassa

Jos budjetti on tiukka, saattaa mutkien oikominen houkuttaa. Ahonen muistuttaa, että laadukkaasta työn toteutuksesta ei kannata tinkiä.

– Hyvissä tekijöissä ei kannata säästää. Jos seuraavat kymmenen vuotta katselet vinoa laattasaumaa, se varmasti harmittaa.

Hyvän tekijän löytämiseksi on syytä tehdä perusteelliset selvitystyöt. Ahonen vinkkaakin, että referenssit ovat kullanarvoisia: kysele kavereilta ja tutuilta.

Kysy urakoitsijalta, mitä hän on aiemmin tehnyt ja kenelle. Voit jopa pirauttaa aiemmalle asiakkaalle.

Märkätilalla on tietyt vaatimuksensa.Shutterstock

Huomioi hintahaarukka

Koska kylpyhuone on märkätila, sen pintamateriaaleista ei tule tinkiä, vaan tiettyihin pintoihin ja materiaaleihin on yksinkertaisesti satsattava. Kalusteiden ja laattojen pitää kestää kosteutta.

Materiaalien tulee sopia kylpyhuoneolosuhteisiin.

– Mitä tahansa ei kannata hankkia, vaan luottaa esimerkiksi ammattilaisten suosituksiin, Kuivamäki sanoo

Laattabudjetissa voi kuitenkin säästää ilman, että laatu kärsii. Ahonen vinkkaa laattojen loppueristä, joita voi bongata esimerkiksi rakennustarvikeliikkeistä tai laattamyymälöiden alelaareista.

– Hintahaarukka voi olla valtava. Sopivaa laattaa voi saada muutamalla kympillä neliö, mutta ylärajaa ei sitten olekaan – kolmesataa euroa per neliö ei ole tavatonta.

Budjettiin vaikuttaa myös allastasoon valittu materiaali. Se, valitseeko posliinia, valumarmoria, kivikomposiittia tai keramiikkaa allas- ja tasomateriaaliksi, saattaa tehdä suurenkin eron remonttibudjetissa.

Valo, valo ja vielä kerran valo! tuumaa suunnittelija Niina Ahonen. Kuvituskuva.Shutterstock

Ethän unohda valaistusta?

Kylpyhuoneremontin yhteydessä kaikki eivät välttämättä tule miettineeksi valaistusta yhtä tarkoin kuin muita valintoja. Esimerkiksi meikkaamiseen, hiusten laittoon tai parranajoon tarvitaan pehmeää ja tasaista valoa, joka mielellään suuntautuu peilistä eteenpäin.

– Jos valo tulee suoraan ylhäältä tai pelkästään peilin takaa, ripsivärin laittoon ei taatusti riitä valoa. Valaistuksessa kannattaa olla järki mukana ja miettiä yksi kerrallaan arjen toimintoja. Pelkällä tunnelmavalolla ei usein saa kylpyhuoneen arkikäyttöä toimimaan, Ahonen sanoo.

Valitse trendin sijaan klassikko

Jokaisen kylpyhuonetrendin perässä ei kannata juosta, Ahonen muistuttaa. Päivittäin kenties vuosikymmeniä käytettävät tilat ansaitsevat ajattomia ratkaisuja.

– Pyöreät peilit ovat nyt pinnalla, mutta mieti: vieläkö ne näyttävät hyvältä kymmenen vuoden päästä? Klassiset pinnat, kuten vaalea laatta, luonnonsävyt ja hillityt yksityiskohdat, toimivat aina.