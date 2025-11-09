Vuokralaisen ja vuokranantajan välille tuli riitaa vuokranalennuksen määrästä asunnossa tapahtuneen vesivahingon jälkeen.
Kuluttajariitalautakunta sai arvioitavakseen tapauksen, jossa huoneistossa oli tapahtunut vesivahinko vuokralaisesta riippumattomista syistä.
Vuokralainen ei voinut asua asunnossa remontin aikana, minkä johdosta vuokralaisella ja vuokranantajalla oli erimielisyyttä vuokranalennuksen määrästä.
Vuokranantaja pidätti kokonaisen kuun vuokran sen vuoksi, että vuokralainen säilytti irtaimistoaan huoneistoissa vesivahingon korjauksen aikana.
Vuokralaisen ja vuokranantajan välillä ei selkeää sopimusta irtaimiston säilyttämisestä
Vuokralainen vuokrasi 43-neliöisen kaksion kesäkuussa 2020. Vuokraksi sovittiin 1 170 euroa kuussa ja vakuudeksi 2 340 euroa.
Huoneistossa tapahtui vesivahinko vuokralaisesta riippumattomista syistä 10. joulukuuta 2022. Huoneisto oli asuinkelvoton, ja urakoitsijat käskivät vuokralaisen mukaan tyhjentämään huoneiston tai peittämään irtaimiston jo samana päivänä, kun vahinko tapahtui.
Vuokralainen jätti irtaimistonsa huoneistoon, ja vaatimuksessaan toteaa kohtuullisen korvauksen vuokranantajalle irtaimiston säilyttämisestä olevan 10 prosenttia ajalta 10.12.–31.12.2022.
Vuokralaisen mukaan vakuutus ei korvannut sijaisasunnon kustannuksia. Vakuutusyhtiö olisi korvannut normaalin vuokran ylittäviä kustannuksia kymmenen prosentin omavastuulla. Vuokralainen huomauttaa, että olisi tarvittaessa voinut siirtää irtaimistonsa pois huoneistosta milloin tahansa, eikä irtamiston varastoinnista sovittu mitään etukäteen.
Osapuolten välillä ei myöskään ollut sopimusta siitä, että joulukuun maksettu vuokra toimisi tulevien kuukausien varastovuokrana.
Jos vuokranantaja olisi pyytänyt irtaimiston säilytyksestä vuokraa, vuokralainen kertoo, että olisi harkinnut täysin asumiskelvottoman huoneiston vuokrasopimuksen purkamista.
Vuokralainen vaatii 747 euroa vuokranalennusta ajalta 10.12–31.12.2022 viivästyskorkoineen.
Vuokranantaja pidätti joulukuun vuokran
Vuokranantaja kiistää vuokralaisen vaatimukset.
Vuokranantajan mukaan osapuolet sopivat, ettei tammikuun vuokraa tarvitse maksaa. Myöhemmin sovittiin, ettei vuokraa tarvitse maksaa helmi- tai maaliskuultakaan.
Joulukuun koko vuokran vuokranantaja kuitenkin pidätti perustellen sitä irtaimiston säilytyksellä.
Vuokranantaja huomauttaa, että vuokranalennuksen laskemisessa tulee huomioida yksityisen varastopalvelun hinnasto.
Lisäksi vuokranantajan mukaan tulee huomioida vakuutusyhtiön sijaisasunnon korvaus, sijaisasunnon käytön pituus sekä vuokralaisen kolmen kuukauden vuokrasäästö sekä vesimaksu.
Joulukuun riidanalainen vuokra 747 euroa on vuokranantajan näkemyksen mukaan sopiva korvaus irtaimiston säilyttämisestä huoneistossa vuokrasopimuksen päättymiseen 31.3.2023 asti.
Mitä lautakunta päätti?
Kuluttajariitalautakunta huomauttaa lokakuussa 2025 antamassaan ratkaisussa riidatonta olevan, että huoneistossa on tapahtunut vuokralaisesta riippumattomista syistä vesivahinko. Niin ikään riidatonta on myös se, että vuokralainen on säilyttänyt irtaimistoaan huoneistossa remontin ajan.
Lautakunnan mukaan asianmukaista olisi ollut sopia irtaimiston vuokran määrästä, mutta siitä huolimatta lautakunta katsoo, että vuokralaisen on täytynyt ymmärtää, että hänen on tullut maksaa korvaus irtaimiston säilyttämisestä huoneistossa.
Vuokranalennuksen määrän arvioinnissa otetaan lautakunnan mukaan yleisesti huomioon haitan määrä, puutteellisuuden kesto sekä sen merkitys huoneiston käyttämisen kannalta. Lautakunta kuitenkin huomauttaa, että vuokralaisen kotivakuutuksesta saadut mahdolliset sijaisasumista koskevat korvaukset ovat jääneet selvittämättä, joten tässä tapauksessa mahdolliset vakuutuskorvaukset eivät vaikuta vuokranalennuksen määrän arviointiin.
Lautakunnan näkemyksen mukaan huoneisto on todella ollut asuinkelvoton remontin ajan, joten lautakunta arvioi vuokranalennuksen määräksi 90 prosenttia aikavälillä 10.12.2022–31.3.2023.
Niinpä lautakunta suosittaa, että vuokralainen maksaa kymmenen prosenttia kuukausivuokrasta irtaimistonsa säilyttämisestä huoneistossa samalta aikaväliltä. Tämä on yhteensä 434,03 euroa.
Vuokralainen ei maksanut vuokraa lainkaan tammi- ja maaliskuun välillä, mutta maksoi joulukuun 2022 vuokran täysimääräisenä eli 1 170 euroa. Niinpä lautakunta suosittaa, että vuokranantaja palauttaa liikamaksetut 396,31 euroa vuokralaiselle.
Jos liikamaksua ei palauteta kuukauden sisällä, lautakunta suosittaa, että vuokranantaja maksaa viivästyskorkoa.
Päätös oli yksimielinen. Lautakunnan ratkaisut ovat suosituksia.
Lähde: Kuluttajariitalautakunta