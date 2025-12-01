Uusi ilmoitusvelvoite työllistää isännöitsijöitä ja koskee suurinta osaa taloyhtiöistä.

Isännöitsijän on ilmoitettava taloyhtiöiden remontti- ja lainatiedot Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Ilmoittaminen on lakisääteistä kaikille taloyhtiöille lukuun ottamatta osaa pienimmistä asunto-osakeyhtiöistä.

Ilmoitusvelvoite on jatkuva, ja tiedot on pidettävä ajan tasalla. Maanmittauslaitos ohjeistaa päivittämään jatkossa taloyhtiön hallinnolliset tiedot yhtiökokouksen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa.

Ammatti-isännöitsijät ovat ilmoittaneet hallinnollisia tietoja kesäkuusta lähtien isännöintijärjestelmiensä kautta. Tähän mennessä on ilmoitettu noin 11 000 taloyhtiön tiedot. Suomessa on noin 45 000 ammatti-isännöityä taloyhtiötä. Suomessa on kaikkiaan noin 90 000 taloyhtiötä.

Omatoimi-isännöitsijät pääsevät ilmoittamaan taloyhtiön hallinnolliset tiedot Maanmittauslaitoksen tänään avaamaan verkkopalveluun.

Pakollinen ilmoitusvelvoite otettiin käyttöön, koska isännöintiala, Maanmittauslaitos ja pankit toteuttavat taloyhtiöiden tietojen ylläpidossa digisiirtymää Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.