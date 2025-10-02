Remontteja lykätään taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Vitkuttelu voi johtaa kuitenkin isoon laskuun, varoittaa vakuutusyhtiö.
Kodinomistajat eivät tee vahinkojen korjauksen yhteydessä perusparannuksia samaan tapaan kuin ennen, Pohjola Vakuutuksesta kerrotaan.
Kiinteistössä havaittu ongelma tyydytään korjaamaan, vaikka välttämättömän korjauksen yhteydessä olisi mahdollista tehdä laajempi remontti. Laajemman remontin teko on yleensä halvempaa kuin useamman pienemmän erillisen remontin teko.
Esimerkiksi putkistovuodon yhteydessä saatetaan korjata vain vuotava kohta, vaikka koko putkiston uusiminen voisi välttää myös tulevat vahingot.
Remontteja lykätään taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tämä kasvattaa riskejä.
Pientaloasujien keskuudessa voi olla myös tietämättömyyttä oman talon huoltotarpeesta, arvioi Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalvelujen johtaja Mikko Filppula Huomenta Suomen haastattelussa. Taloyhtiöissä tietoisuus huoltotarpeista on parempi, mutta osakkaiden halukkuus korjauksiin voi sielläkin rasittaa huoli taloustilanteesta.
Isoimmat laskut seuraavat isoista vesivahingoista, mutta kaikkein pahimmat menetykset liittyvät tulipaloihin, sillä niissä voi menettää koko kodin.
