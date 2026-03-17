Manchester Cityn oli tiistain myöhäisillassa kyettävä kotinurmellaan Real Madridia vastaan samaan mihin Sporting pystyi aiemmin Bodö/Glimtiä vastaan. Kiri 0–3-tilanteesta Mestarien liigan neljännesvälierien toisessa osassa käynnistyi kuitenkin täysin toisella tavalla.

Ottelua oli pelattu 20 minuuttia, kun Cityn portugalilaistähti Bernardo Silva blokkasi Vinicius Juniorin laukauksen maaliviivalta. Silva pyrki pitämään kätensä selän takana, mutta liikutti niitä samalla selkeästi pallon suuntaan ja sai katsella videotarkastuksen jälkeen punaista korttia.

Tilanteesta seuranneen rangaistuspotkun Vinicius sijoitti varmasti verkkoon, Realin ottelussa 1–0-johtoon ja yhteismaaleissa jo neljän maalin karkumatkalle.

Muutama minuutti ennen taukoa Cityn norjalaistähti Erling Haaland onnistui tuikkaamaan maalin edestä 1–3-kavennuksen.

Muissa kamppailuissa PSG johtaa tauolla Chelseaa 2–0 ja yhteismaaleja peräti 7–2. Arsenal puolestaan johtaa Leverkusenia avauspuoliajan jälkeen 1–0 Eberechi Ezen upealla osumalla. Yhteismaalit ovat lontoolaisille 2–1.

