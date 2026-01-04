Omakotitalon rakentaminen vaatii asiantuntijan mukaan aikaa, eikä ammattiavun hankkimisessa kannata viivytellä.

Moni suomalainen haaveilee omasta tuvasta.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna myönnettiin rakennuslupa yli 3 600 omakoti- ja paritaloasunnolle.

Mutta mitä talon rakentajan pitää tietää ennen isoon ja kalliiseen urakkaan ryhtymistä?

Rakennusmestari Marko Hentunen on rakentanut asiakkailleen yli 4 000 taloa. Lisäksi hän on tehnyt itselleen kolme kotia.

Hentusen mukaan asunnon rakentajan tai rakennuttajan pitää ensinnäkin olla kärsivällinen.

Esimerkiksi haave siitä, että ostaisi nyt tontin ja pääsisi valmiiseen kotiin ensi kesäksi, on syytä unohtaa.

Asiantuntija mukaan jo alkuvaiheessa

Työ alkaa tontin valinnasta. Marko Hentunen suosittelee ottamaan ammattilaisen apuun jo tässä vaiheessa, koska tontin ominaisuudella on suuri merkitys hyvin moneen asiaan, eikä vähiten rahoitukseen.



Kun tontti on valittu, palkataan avainhenkilö. Sellaisen hankkiminen on pakollista jo rakentamislain perusteella.

Tarjous kannattaa Hentusen mukaan kysyä vähintään kolmelta talofirmalta.



Rakennuslupaprosessin pituus tulee joskus yllätyksenä. Hentusen mukaan kannattaa varautua siihen, että luvan saamiseen menee yli neljä kuukautta.

Yllätyksiä maan sisästä

Vielä isommat yllätykset tulevat, jos ovat tullakseen, maanrakennustöiden aikana.

– Maan sisältä saattaa löytyä mitä tahansa, kuten kalliota paikoista, joissa sitä ei kairauksissa huomattu. Siihen saattaa upota ekstrarahaa, Hentunen toteaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Perustuksia tehdessä, ja muutenkin, kannattaa Hentusen mukaan miettiä, mitä esi-isät ovat tehneet.

– He ovat tehneet maanrakennustyöt alkukesästä, talon rungon ja vesikaton kesällä, ja ennen kun pakkaset tulevat, talolla on siten kyky pitää lämpöä.

Sisätöitä päästään tekemään noin 6–10 kuukautta talon rakennustöiden aloittamisen jälkeen. Pinnoittaminen voi alkaa kosteusmittausten jälkeen.

Nylundin perhe rakentaa itselleen jo toista omakotitaloa. Mikä oli ensimmäisen rakennuskerran tärkein oppi? Katso haastattelu yllä olevalta videolta.

Raha ratkaisee

Usein raha asettaa raamit rakentamishaaveille.

Hentunen toteaa 30 vuoden kokemuksella, että jos jostain pitää tinkiä, sen voi tehdä sisustusmateriaaleista, kuten parkettivalinnasta, listoista, väliovista, laatoista ja kiintokalusteista. Ne menevät joka tapauksessa vaihtoon ennen pitkää.

– Runkorakenteista ja -tekniikoista en lähtisi tinkimään. Kerralla kuntoon, Hentunen päättää.

