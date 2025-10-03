Huolimattomuuden jälkeen yleisin syy sähköpalolle on säädösten vastainen tai viallinen sähköasennus, tiedottaa Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry. Se kertoo sähköpalojen alkujen aiheuttavan vuosittain yli 2000 hälytystehtävää.

Suurin syy sähköpaloihin liittyy varomattomuuteen erityisesti keittiössä ja saunassa, kertoo Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry tiedotteessaan.

Sen mukaan riskinsä aiheuttavat myös kuluneet tai vialliset valokytkimet ja pistorasiat.

Sähköautot luovat kuitenkin uudenlaisia riskejä, kuten myös aurinkopaneelit ja akut.

STUL:n mukaan sähköautojen paloista puhutaan paljon, mutta niitä merkittävämpi paloriski on kuitenkin sähköautojen latauksen sähkönsyöttö. Kiinteistön sähköjärjestelmän ja latauslaitteen kytkentöineen täytyy kestää pitkäkestoista ja suurta latausvirtaa.

– Tänä päivänä sähköauton lataus sekä aurinkosähkö luovat sähköistystarpeita, joihin ei ole rakennusvaiheessa varauduttu. Niihin liittyvät työt kuuluvat aina asianmukaiset luvat omaavalle sähköurakoitsijalle”, STUL:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg kertoo tiedotteessa.

Orrberg varoittaa auton lataamisesta tavallisesta pistorasiasta tai latauspisteen lisäämisestä haaroittamalla nykyisiä asennuskaapeleita. Moiset toimet eivät hänen mukaansa ole paloturvallisia. Hän kehottaakin teettämään uudet kytkennät ja asianmukaisen latauslaitteen asennuksen.

Myös muut uudet ilmiöt luovat haasteita. Esimerkiksi kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmät ja niiden asennus voi viedä sormen suuhun. Aurinkopaneeleihin liittyvät palot liittyvät Orrbergin mukaan yleensä suunnitteluvirheestä tai huolimattomuudesta asennuksessa.

