Tiukka äänestystulos syö tuomion yhteiskunnallista painoarvoa, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.
Nuija on kalahtanut, korkein oikeus (KKO) on antanut tuomionsa. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) tuomittiin torstaina 20 päiväsakkoon teksteistä, jotka löytyvät hänen kirjoittamastaan pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.
Saman tuomion sai kirjoituksen julkaissut Suomen Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjola.
Räsänen väitti kirjoituksessaan, että seksuaalisesti poikkeavan tunne-elämän taustalla on psykoseksuaaliseen kehitykseen liittyviä häiriöitä. Vastoin nykyistä tieteellistä käsitystä Räsänen myös kiisti, että homous olisi luonnollinen ja terve seksuaalisuuden variaatio.
Muun muassa tällaisten väittämien vuoksi KKO siis katsoi Räsäsen solvanneen homoseksuaaleja tuomion arvoisesti.
Käräjä- ja hovioikeus eivät tuominneet
KKO:n ratkaisu on spektaakkeli vailla vertaa. Viidestä tuomarista kaksi katsoi, etteivät edellytykset täyty tuomioon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tämän lisäksi oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että myös asian esittelijänä toiminut esittelijäneuvos oli tällä kannalla.
Jo tätä ennen sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat yksimielisin päätöksin vapauttaneet Räsäsen syytteistä. Mitään varsinaista uutta tapaukseen liittyvää näyttöä ei Korkeimmassa oikeudessa myöskään ollut esillä.
Kun näin on, syntyy helposti vaikutelma, että KKO:sta nyt vain sattui löytymään kolme laintulkitsijaa, joiden mielestä edellytykset tuomioon täyttyvät. Tiukka äänestystulos yhdistettynä alempien oikeusasteiden jyräämiseen ei ole omiaan kasvattamaan tuomion yhteiskunnallista painoarvoa.