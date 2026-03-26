



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Päätoimittajan kommentti: Korkeimman oikeuden riitaisa Räsäs-päätös on myrkkyä sananvapaudelle KOMMENTTI Pahimmassa tapauksessa nyt aukaistiin Pandoran lipas, kirjoittaa Ilkka Ahtiainen. Lehtikuva Julkaistu 49 minuuttia sitten KOMMENTTI: Ilkka Ahtiainen ilkka.ahtiainen@mtv.fi IlkkaAhtiainen

Tiukka äänestystulos syö tuomion yhteiskunnallista painoarvoa, kirjoittaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen. Nuija on kalahtanut, korkein oikeus (KKO) on antanut tuomionsa. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) tuomittiin torstaina 20 päiväsakkoon teksteistä, jotka löytyvät hänen kirjoittamastaan pamfletista Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Saman tuomion sai kirjoituksen julkaissut Suomen Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjola. Räsänen väitti kirjoituksessaan, että seksuaalisesti poikkeavan tunne-elämän taustalla on psykoseksuaaliseen kehitykseen liittyviä häiriöitä. Vastoin nykyistä tieteellistä käsitystä Räsänen myös kiisti, että homous olisi luonnollinen ja terve seksuaalisuuden variaatio. Muun muassa tällaisten väittämien vuoksi KKO siis katsoi Räsäsen solvanneen homoseksuaaleja tuomion arvoisesti. Lue myös: Päivi Räsänen sai tuomion kohupamfletistaan – tästä on kyse Käräjä- ja hovioikeus eivät tuominneet KKO:n ratkaisu on spektaakkeli vailla vertaa. Viidestä tuomarista kaksi katsoi, etteivät edellytykset täyty tuomioon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tämän lisäksi oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että myös asian esittelijänä toiminut esittelijäneuvos oli tällä kannalla. Jo tätä ennen sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat yksimielisin päätöksin vapauttaneet Räsäsen syytteistä. Mitään varsinaista uutta tapaukseen liittyvää näyttöä ei Korkeimmassa oikeudessa myöskään ollut esillä. Kun näin on, syntyy helposti vaikutelma, että KKO:sta nyt vain sattui löytymään kolme laintulkitsijaa, joiden mielestä edellytykset tuomioon täyttyvät. Tiukka äänestystulos yhdistettynä alempien oikeusasteiden jyräämiseen ei ole omiaan kasvattamaan tuomion yhteiskunnallista painoarvoa.

Katsotaanko yksityiskohtia vai kokonaisuutta?

KKO:n tuomio paljastaa, kuinka vaikeaa yhteiskunnallis-uskonnollisen tekstin punnitseminen oikeudellisesti on. Se jättää ikävällä tavalla lillumaan sen, mikä painoarvo on annettava yksittäisille virkkeille tai kappaleille suhteessa kokonaisuuteen.

KKO:n vähemmistöön jääneet tuomaritkin huomioivat, että pamfletti sisältää muutamien loukkaavien osuuksien ohella myös Räsäsen ajatuksia ihmisten yhdenvertaisuudesta sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta.

Pääosin pamfletti esittelee Räsäsen sangen vanhoillisia uskonnosta kumpuavia perhe- ja sukupuolikäsityksiä.

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen käynnisti koko jupakan

Aivan oma lukunsa on koko oikeustapauksen eriskummallinen historia ja sen vaikutus nyt saatuun lopulliseen päätökseen.

Räsänen kirjoitti pamflettinsa jo vuonna 2004. Tikunnokkaan ja median ja suuren yleisön tietoisuuteen sen nosti kuitenkin vasta vuonna 2019 silloinen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, jonka suuri missio oli vihapuheen kitkeminen yhteiskunnasta. Räsäsen pamfletti löytyi Lähetyshiippakunnan verkkosivuilta, ja Toiviainen käynnisti tutkinnan.

Vasta Toiviaisen määräämän esitutkinnan jälkeen Räsänen alkoi itse levittää kirjoitustaan, joka oli ollut "unohduksissa" viisitoista vuotta. Räsänen perusteli tätä sillä, että yleisöllä olisi mahdollisuus arvioida pamfletin sisältöä suhteessa valtakunnansyyttäjän epäilyyn sen lainvastaisuudesta.

Kun KKO nyt perusteli tuomiota sillä, että Räsänen on tietoisesti levittänyt solvaavaa aineistoa vuodesta 2019 lähtien, herää kysymys, olisiko näin ikinä tapahtunut ilman Toiviaisen aktiivisuutta.

Entä olisiko Räsänen voinut puolustaa itseään ja osallistua Toiviaisen nostattamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman pamfletin jakamista omilla verkkosivuillaan ja Facebookissa?

"Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti tällaisen yhteiskunnallisen keskustelun rajoittamiseen on suhtauduttava erityisen pidättyvästi", KKO:n vähemmistöön jääneet tuomarit kirjoittavat.

Laillisen ja laittoman raja ei seljennyt

Sananvapauden kannalta – ja sitä demokratiassa soisi vaalivan muidenkin kuin median – KKO:n äänestyspäätöksen seuraukset voivat olla viheliäiset.

Ratkaisu ei ole omiaan selkeyttämään rajaa laillisen ja laittoman kielenkäytön välillä. Oikeus itsekin toteaa perusteluissa: "[Räsäsen] menettelyn moitittavuutta arvioitaessa on annettava merkitystä sille, että syyksilukemisen perusteena oleva kirjoitus ei ole sisältänyt kiihottamista väkivaltaan tai siihen rinnastettavaa uhkauksenomaista vihan lietsomista. Menettely ei ole siten rikoslajissaan erityisen vakava."

Jos huonosti käy, ratkaisu estää järkevän julkisen keskustelun kiistanalaisista aiheista. Eikö olisi riittänyt, että Räsäsen virheelliset väitteet homoseksuaalisuuden luonteesta olisi oikaistu akateemisesti ja julkisessa keskustelussa eikä suinkaan oikeusistuimessa?

Pahimmassa tapauksessa nyt aukaistiin Pandoran lipas, jossa törkyturpainen ja samaan aikaan loukkaantumisherkkä somekansa alkaa tehtailla rikosilmoituksia toinen toisistaan – vuosien tai vuosikymmenten takaisia tekstejä kaivelemalla.

Jk. Luin tätä kirjoitusta varten Räsäsen koko pamfletin ja tallensin sen koneelleni. KKO:n päätöksen mukaan kiistanalaiset kohdat on poistettava verkosta löytyvästä tekstistä. Onkohan koneellani nyt osittain lainvastaista materiaalia?

