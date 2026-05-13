Lidl vetää myynnistä valmisaterian allergiariskin takia. Eineksessä on ilmoittamatonta sinappia.
Lidl Suomi Ky ilmoittaa vetävänsä markkinoilta tuotteen Kartanon Kananuudelit täysjyvänuudeliateria, 350 g.
Valmistajalta saadun ilmoituksen mukaan aterian nuudelit saattavat sisältää sinappia. Sinapista ei ole kuitenkaan merkintää pakkauksessa.
Tuote saattaa siten aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia sinapille.
Takaisinveto koskee tuotteen eriä, joissa viimeinen käyttöpäivä on 26.5.2026 tai aiempi.
Tuotteita on ollut myynnissä Lidlin myymälöissä.