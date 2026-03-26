Korkein oikeus antaa kello 9 päätöksensä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) homoja käsitelleistä kirjoituksista.

Syyttäjä on vaatinut Räsäselle sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Päivi Räsänen saa itsekin tietää päätöksestä kello 9. Räsänen kommentoi päätöstä tuoreeltaan eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Korkeimman oikeuden päätös koskee Räsäsen 2000-luvun alussa julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi - pamfletin kirjoituksia sekä vuonna 2019 kirjoitettuja sosiaalisen median julkaisuja liittyen kirkon osallistumisesta Helsinki Pride -tapahtumaan.

Räsänen kirjoitti tuolloin, että "Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?"

Näin Räsänen on kommentoinut aiemmin oikeusprosessia.

– Prosessi on ollut pitkä. Kohdallani jo lähes seitsemän vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja, käräjä- ja hovioikeuskäsittelyt, joista saimme yksimieliset vapauttavat päätökset.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi vuonna 2022 ja hovioikeus vuotta myöhemmin kaikki Räsäsen lausuntoihin kohdistuneet syytteet.