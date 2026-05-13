EBU vahvistaa Ruotsin yleisradiolle poistaneensa neljä henkilöä viisuareenalta.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista poistetiin neljä henkilöä protestoinnin takia. EBU vahvistaa kanavalle, että ihmisiä poistettiin areenalta.

Israelin Noam Bettanin esityksen alussa yleisöstä huudettiin: "Lopettakaa kansanmurha". EBU on vahvistanut, että huuto kuului myös televisiolähetyksessä.

– Yksi katsoja ilmaisi mielipiteensä kovaäänisesti Israelin esityksen aikana ja se kuului suorassa lähetyksessä. Henkilö poistettiin paikalta. Lisäksi kolme muuta henkilöä poistettiin häiritsevän käytöksen takia.

EBU:n mukaan Itävallan yleisradioyhtiö ORF lähettää yleisöääniä suorana ennen ja jälkeen kunkin esityksen.

Israelin osallistuminen viisuihin on herättänyt vastustusta maan Gazassa käymän sodan vuoksi. Viisi maata, mukaan lukien Espanja ja Irlanti, boikotoivat tämän vuoden kisaa.