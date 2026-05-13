Helsingin Myllypurossa kerrostaloasunnossa maaliskuussa 2023 tapahtunut henkirikos oli raaka teko. Tapauksen poliisitutkintaa käydään läpi illan Rikospaikassa.
16-vuotias poika surmasi vain lyhyen aikaa tuntemansa 19-vuotiaan naisen kohdistamalla uhrin päähän voimakasta väkivaltaa paistinpannulla.
Omaiset olivat löytäneet naisen tämän asunnosta menehtyneenä, mutta alkuvaiheessa uhrissa ei näkynyt ulkoisen väkivallan merkkejä.
Ruumiinavauksessa tilanne kuitenkin muuttui.
– Tilanne muuttui hyvinkin radikaalisti. Oikeuslääkäri soitti, että hän oli havainnut uhrissa ulkoisen väkivallan merkkejä. Päähän kohdistunut erittäin voimakas tylppä isku oli aiheuttanut kallonmurtuman ja aivoruhjeen, mikä oli johtanut kuolemaan, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo Rikospaikan haastattelussa.
Tekijästä tai tekijöistä ei aluksi ollut mitään tietoa.
Kauppakuitit johdattivat tekijän jäljille
Poliisi eristi naisen asunnon. Henkirikostutkinnan etenemisen kannalta erittäin ratkaiseva asia olivat kotietsinnässä löytyneet kauppakuitit, joiden avulla poliisi lopulta pääsi tekijän jäljille.
– Naisen asunnon keittiön roskiksesta löytyneet kaksi kuittia veivät Itäkeskuksen kahteen tavarataloon, jolloin sieltä tietysti lähdettiin hakemaan valvontakameratallenteita, Lindholm kertoo.
Tallenteilta löytyivät uhri ja hänen seurassaan olleet teini-ikäiset henkilöt, jotka olivat liikkuneet Itäkeskuksessa.
Pääepäillyksi tuli 16-vuotias poika, joka tallentui 19-vuotiaan naisen kanssa kahdestaan valvontakameroihin Itäkeskuksen Tokmannilla ennen kuin he lähtivät Myllypuroon naisen asunnolle.
– Hän oli viimeinen henkilö, joka tämän naisen kanssa oli nähty, Lindholm kertoo.
Pojan henkilöllisyydestä ei ensin ollut tietoa, koska vaikutti ettei nainen ollut tuntenut poikaa pitkään. Henkilöllisyys kuitenkin lopulta selvisi.
16-vuotias poika otettiin kiinni ja hänet vangittiin.