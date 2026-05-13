Teinipoika tappoi nuoren naisen paistinpannulla Myllypurossa – kauppakuitit iso apu poliisitutkinnassa

Julkaistu 23 minuuttia sitten

Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi

Helsingin Myllypurossa kerrostaloasunnossa maaliskuussa 2023 tapahtunut henkirikos oli raaka teko. Tapauksen poliisitutkintaa käydään läpi illan Rikospaikassa. 16-vuotias poika surmasi vain lyhyen aikaa tuntemansa 19-vuotiaan naisen kohdistamalla uhrin päähän voimakasta väkivaltaa paistinpannulla. Omaiset olivat löytäneet naisen tämän asunnosta menehtyneenä, mutta alkuvaiheessa uhrissa ei näkynyt ulkoisen väkivallan merkkejä. Ruumiinavauksessa tilanne kuitenkin muuttui. – Tilanne muuttui hyvinkin radikaalisti. Oikeuslääkäri soitti, että hän oli havainnut uhrissa ulkoisen väkivallan merkkejä. Päähän kohdistunut erittäin voimakas tylppä isku oli aiheuttanut kallonmurtuman ja aivoruhjeen, mikä oli johtanut kuolemaan, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo Rikospaikan haastattelussa. Tekijästä tai tekijöistä ei aluksi ollut mitään tietoa. Kauppakuitit johdattivat tekijän jäljille Poliisi eristi naisen asunnon. Henkirikostutkinnan etenemisen kannalta erittäin ratkaiseva asia olivat kotietsinnässä löytyneet kauppakuitit, joiden avulla poliisi lopulta pääsi tekijän jäljille. – Naisen asunnon keittiön roskiksesta löytyneet kaksi kuittia veivät Itäkeskuksen kahteen tavarataloon, jolloin sieltä tietysti lähdettiin hakemaan valvontakameratallenteita, Lindholm kertoo. Tallenteilta löytyivät uhri ja hänen seurassaan olleet teini-ikäiset henkilöt, jotka olivat liikkuneet Itäkeskuksessa. Pääepäillyksi tuli 16-vuotias poika, joka tallentui 19-vuotiaan naisen kanssa kahdestaan valvontakameroihin Itäkeskuksen Tokmannilla ennen kuin he lähtivät Myllypuroon naisen asunnolle. – Hän oli viimeinen henkilö, joka tämän naisen kanssa oli nähty, Lindholm kertoo. Pojan henkilöllisyydestä ei ensin ollut tietoa, koska vaikutti ettei nainen ollut tuntenut poikaa pitkään. Henkilöllisyys kuitenkin lopulta selvisi. 16-vuotias poika otettiin kiinni ja hänet vangittiin.

Vailla motiivia

Mitään varsinaista motiivia teolle ei löytynyt.

Poika väitti, että nainen olisi juottanut hänelle mukista jotain huumaavaa ainetta ja ruvennut ahdistelemaan.

– Pojan kertoman mukaan hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lyödä keittiöstä löytämällään paistinpannulla naista päähän.

Pojan mainitsemasta mukista ei löytynyt mitään huumaus- tai lääkeainejäämiä. Tutkinnan mukaan 16-vuotias oli lyönyt sohvalla ollutta naista erittäin voimakkaasti.

Tekovälinettä, paistinpannua, ei löytynyt koskaan. Poika kertoi hävittäneensä sen.

Tekijä ja uhri olivat tavanneet vasta saman viikon alussa.

Tekijä oli hatkanuori

Poika oli hatkassa lastensuojelulaitoksesta ja hän oli kertaalleen ollut yötä naisen luona. Sekä ensimmäisellä kerralla että myös henkirikoksen jälkeen hän anasti mukaansa naisen omaisuutta.

Poika oli ensimmäisen käynnin jälkeen viestitellyt naiselle ja pyytänyt anteeksi tavaroiden varastamista ja kertoi halustaan tutustua naiseen paremmin.

– Tämä nainen ehkä auttoi ja halusi seuraa nuoresta pojasta. Poika taas varastamalla naisen omaisuutta sai taloudellista hyötyä tai pyrki saamaan sellaista.

Hovioikeus tuomitsi alaikäisen pojan nuorena henkilönä tehdystä taposta kahdeksan vuoden vankeuteen.

Oikeuden mukaan tekijällä oli tappamistarkoitus, kun hän löi uhria paistinpannulla ainakin kahdesti takaapäin päähän tämän istuessa sohvalla syömässä. Teon moitittavuutta korosti oikeuden mielestä se, ettei uhri ollut provosoinut tekijää millään tavalla.

Rikospaikassa käydään tarkemmin läpi sitä, miten tekijöiden jäljille päästiin ja kuinka haastava poliisitutkinta oli, kun henkirikosta ryhdyttiin epäilemään vasta kaksi viikkoa naisen kuoleman jälkeen.

Rikospaikka MTV Katsomossa klo 19 ja MTV3-kanavalla klo 22.35.

