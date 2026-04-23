Juristiliitto tuomitsee yksittäiseen lainkäyttäjään kohdistuvan maalittamisen jyrkästi.

Helsingissä järjestetyssä Elokapinan viime vuoden toukokuisesta mielenosoituksesta on noussut laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Oikeuden ratkaisun tehneestä käräjänotaarista eli tuomioistuinharjoittelijasta on levitetty vääriä väitteitä.

Sosiaalisessa mediassa on esitetty, että käräjänotaari olisi toiminut aiemmin Elokapinan tiedottajana. Väite ei pidä paikkaansa.

Juristiliitto kertoo torstaisessa tiedotteessaan, että yksittäiseen lainkäyttäjään kohdistuva painostus, perättömien väitteiden levittäminen ja henkilöön käyvä kampanjointi eivät kuulu oikeusvaltioon.

Käräjäoikeus hylkäsi kahden mielenosoittajan syytteet niskoittelusta poliisia vastaan mielenosoituksessa 26. toukokuuta 2025 Helsingissä Mannerheimintien ajoradalla.

Oikeus katsoi, että näytettyjen videotallenteiden perusteella mielenosoitus oli hyvin rajattu ja rauhanomainen. Oikeuden mukaan tapauksessa ei ole esitetty, että mielenosoittajat olisivat toimineet lainvastaisesti tai että mielenosoituksesta olisi aiheutunut jotain vaaraa.

Keskustelu ei kuulu oikeusvaltioon

Juristiliitto tuomitsee sosiaalisessa mediassa tapahtuvan järjestelmällisen häirinnän.