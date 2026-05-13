Yhdysvaltain presidentin Kiinan-vierailu on alkanut. Katso video saapumisesta yltä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloitti tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan.
Trump saapui Pekingin kansainväliselle lentokentälle iltapäivällä noin kello kolmelta Suomen aikaa.
Kentällä vastassa oli suuri vastaanottajien joukko, jotka muun muassa heiluttivat villisti Yhdysvaltojen ja Kiinan lippuja musiikin tahtiin.
Näky on samankaltainen kuin mitä Pohjois-Korean valtiollisen tv-kanavan lähetyksissä nähdään joskus, kun maan johtaja Kim Jong-un astelee parrasvaloihin.
Trump kertoo, että hän aikoo pyytää Kiinan presidenttiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille.