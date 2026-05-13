Toyotan Oliver Solberg joutui lopulta pettymään Portugalin MM-rallissa. Ruotsalaiskuljettaja käväisi useampaankin otteeseen rallin kärkipaikalla, mutta joutui lopulta tyytymään toiseen sijaan.

Portugalin MM-ralli oli jälleen monella tavalla äärimmäisen raskas koitos kuljettajille, karttureille ja tiimeille. Perinteinen kilpailu tunnetaan pitkistä päivistään ja kuluttavista erikoiskokeistaan.

Kalle Rovanperä kritisoi viime vuonna Portugalin rallin rankkaa ohjelmaa, mutta Solberg ei suhtautunut asiaan yhtä kriittisesti kuin MM-sarjan sittemmin jättänyt suomalainen.

Solberg myönsi kuitenkin pitkän viikonlopun vaatineen myös häneltä veronsa.

– Olen onnellinen, että saan juoda tänä iltana oluen ja lähteä huomenna kotiin, Solberg naurahti kisan jälkeen.

Ruotsalaiskuskin mukaan juuri tällaiset klassikkokilpailut kuuluvat kuitenkin rallin luonteeseen.

– Tämä on ollut pitkä ralli, mutta samalla myös hieno, koska se on erilainen. Mielestäni osa ralleista voi olla tällaisia haasteita. On Monte Carlo, Portugali ja Safari. Ne ovat ikonisia kilpailuja, jotka voivat olla hieman rankempia, pidempiä ja haastavampia.

Solbergin mielestä MM-sarjaan mahtuu myös toisenlaisia kilpailuja.

– Osa ralleista voi olla enemmän vuoden 2026 tyyliä – lyhyempiä, sprinttimäisempiä ja ehkä vauhdikkaampia. Mutta mielestäni tällainen formaatti tuo myös jännitystä. Kilpailu ei ole ohi ennen kuin se oikeasti on ohi.

Solberg muistutti, kuinka nopeasti tilanteet voivat muuttua pitkän rallin aikana. Sekin kuuluu olennaisena osana lajin luonteeseen.

– Johdin torstaina ja johdin myös eilen, mutta silti mitä tahansa voi tapahtua rengasrikkojen tai muiden ongelmien takia, vielä tänäänkin.

Täysin tyytyväinen Solberg ei kuitenkaan ollut Portugalin MM-rallin formaattiin.

– Tarvitaan vain pieniä parannuksia rengaspuolelle. Muuten tämä on mielestäni todella hieno formaatti, hän linjasi.