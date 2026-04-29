Matti Tolvanen suhtautuu myönteisesti ideaan Auer-vyyhdin tapahtumien selvittämisestä.

Rikosoikeuden professori emeritus Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta ei yllättynyt Anneli Auerin ja Jens Kukan syytteiden kaatumisesta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Oikeus hylkäsi Auerta ja Kukkaa vastaan nostetut syytteet Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Auer ja Kukka oli aiemmin tuomittu teoista ja he ehtivät jo istua niistä vankeusrangaistukset, kunnes korkein oikeus purki tuomion. Taustalla oli se, että väitetyistä rikoksista kertoneet Auerin lapset pyörsivät puheensa ja kertoivat kertomusten olevan sepitettä.

Tolvasen käsityksen mukaan Aueria ja Kukkaa vastaan esitetty näyttö heikkeni siitä, mitä alkuperäisessä oikeudenkäynnissä esitettiin. Käräjäoikeus totesi, että lasten kertomusten tukena esitetty somaattinen näyttö, eli lasten kehojen tutkimukset, oli näyttönä epäluotettavaa.

Professori: "Ei kunniaksi" oikeusjärjestelmälle

Lasten kertomusten syntytavoissa oli alun perinkin Tolvasen mukaan puutteita, koska niihin olivat voineet vaikuttaa ulkopuoliset ihmiset.

Lisäksi koska lasten kertomukset katsottiin epäluotettavaksi Auerin aviomiehen Jukka S. Lahden murhan oikeudenkäynnissä, vaikutti tämä arvio myös seksuaalirikoksia koskevien kertomusten arviointiin. Murhatutkinta vaikutti myös aikanaan seksuaalirikostutkinnan aloittamiseen.

– Murha- ja seksuaalirikosjuttu liittyvät näin kiinteästi toisiinsa.

Käräjäoikeuden päätös osoittaa Tolvasen mukaan sen, että oikeusprosessi ei alun perin onnistunut. Ei ole hyvä tilanne, että vuosien jälkeen tuomio puretaan ja syytteet hylätään käräjillä.

– Ei tämä katastrofi ole, mutta kyllä paljon itsetutkiskelun paikka.

– Ei tämä kunniaksi ole.

Tolvanen on valmis luonnehtimaan tapahtunutta ennenkuulumattomaksi suomalaisessa oikeushistoriassa. Vaikka Suomessa on purettu aiemmin jopa henkirikostuomioita, ei hän tiedä tai muista toista yhtä pitkää prosessia ja nimenomaan lapsiin liittyvää oikeusasiaa.