Espanja, Iso-Britannia, Italia, Ranska ja Saksa sekä isäntämaa pääsevät automaattisesti Euroviisujen finaaliin.
Euroviisuissa tietyt maat etenevät vuosittain automaattisesti finaaliin. Mistä on kyse?
Finaalipaikka on vuosittain turvattu kilpailun isäntämaalle sekä Espanjalle, Isolle-Britannialle, Italialle, Ranskalle ja Saksalle, eli Euroviisujen suurille rahoittajamaille. Taustalla on yksikertainen syy: raha.
Nimensä mukaisesti suuret rahoittajamaat ovat Euroviisut järjestävän Euroopan yleisradiounionin EBU:n suurimpia taloudellisia tukijoita ja auttavat kattamaan kilpailusta syntyviä kustannuksia. Euroviisujen sääntöjen mukaisesti suuret rahoittajamaat saavat automaattisesti paikan finaalista, mikä tarkoittaa, että niiden edustajat eivät ole mukana semifinaalien äänestyksissä.
Saksaa kisassa tänä vuonna edustaa Sarah Engels.
Käytäntöä on noudatettu vuodesta 2000 saakka. Tuolloin suuria rahoittajamaita oli neljä: Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Espanja. Italia liittyi suurten joukkoon vuonna 2011.
Aiemmin suurten rahoittajamaiden esityksistä nähtiin vain lyhyet pätkät Euroviisujen semifinaaleissa, mutta vuodesta 2024 saakka maat ovat esiintyneet semifinaaleissa edeten suoraan finaaliin.