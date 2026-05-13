Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) kertoo, että hänet nimitetään kunniatohtoriksi Yhdysvalloissa.
Räsäsen mukaan hänet nimittää kunniatohtoriksi Yhdysvaltain Indianassa sijaitseva Concordian teologinen seminaari perjantaina 15. toukokuuta.
Räsänen kertoo seminaarin kiittäneen häntä "uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta" sekä "rohkeasta todistuksesta vastustuksen keskellä".
Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen kirjoituksensa vuoksi. Räsänen on kertonut valittavansa tuomiostaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Räsänen oli helmikuussa todistajana Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan kuulemisessa. Räsäsen kuuleminen liittyi Suomessa tuolloin käynnissä olevaan oikeusprosessiin.