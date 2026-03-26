Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tuomio on herättänyt eduskunnassa keskustelua sekä sananvapauden rajoista että rikoslain kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevasta pykälästä.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kannattaa sitä, että lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan muutettaisiin.

Perussuomalaiset on jo pitkään katsonut, että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Toiveena on Meren mukaan ollut, että pykälää muutettaisiin niin, että siihen tulisi täsmennys väkivallalla uhkaamisesta tai kehottamisesta muita väkivaltaan.

– Panettelu ja solvaus ovat sanoina hyvin epämääräisiä. Varsinkin kun liikutaan sananvapauden alueella niin ihmisten on hyvin vaikea tietää mikä on kiellettyä ja mikä sallittua, Meri totesi eduskunnassa.

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) torstaina sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

"Merkittävä ennakkotapaus"

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo MTV Uutisille, että kyseessä on merkittävä ennakkotapaus, joka lähettää viestin siitä, että mikä tahansa syrjivä ja ihmisryhmiä halventava puhe ei kuitenkaan ole mahdollista.

– Uskon, että ihmiset pystyvät hyvin esittämään uskonnollisia näkemyksiään ja käymään kriittistä yhteiskunnallista keskustelua sellaisella tavalla, joka ei halvenna tai syrji tai kiihota vihaan joitakin ihmisryhmiä kohtaan.