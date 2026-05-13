Kanadan rannikolla sattunut onnettomuus tallentui kameraan. Katso hetki yltä.

Tyynenmeren rannikolla Kanadan Vancouverissa tapahtui vesiskootterionnettomuus, joka erottuu poikkeuksellisuudellaan. Asiasta uutisoi muun muassa The New York Times (NYT)

Harmaavalas oli nähty syömässä alueella useiden päivien aikana. Yllä olevan videon kuvannut Kevin Connolly kertoo lehdelle, että hän oli kuvannut valaan pintaannousuja muutaman muun sivullisen kanssa, kun yhtäkkiä mies ajoi paikalle äänekkäällä vesiskootterilla.

– Luulen, että kaikki miettivät, että "miksi tämä tyyppi ajaa niin lujaa, kun lähistöllä on valas", Connolly kertoo NYT:lle.

Kuljettaja ajoi läheltä valasta, ja muutaman minuutin päästä hän kurvasi uudestaan paikalle, kun Connollyn kamera kuvasi maisemaa.

Video näyttää, kun mies ajaa täyttä vauhtia vesikootterillaan ja yhtäkkiä pintaan hänen eteensä nousee harmaavalas. Mies törmää valaaseen ja lentää skootterin selästä voimalla veteen.

– Hyvä luoja, sivullinen huutaa näyn todistettuaan.

Pelastushenkilöstö saapui muutamassa minuutissa pelastamaan vakavasti loukkaantuneen kuljettajan, joka vietiin sairaalahoitoon.

Paikallisviranomaisten mukaan valas havaittiin onnettomuuden jälkeen syömässä ja liikkumassa normaalisti, ja se vaikutti voivat hyvin, NYT kertoo. Viranomaiset tutkivat tapausta.