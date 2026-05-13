Poliisi tutkii pidemmän aikavälin tapahtumia pahoinpitelynä, kunnianloukkauksena ja virkavelvollisuuden rikkomisena.
Poliisi epäilee, että kehitysvammaisten asumisyksikössä on tapahtunut asiakkaisiin kohdistuneita rikoksia.
Kyseessä on Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikkö. Yksikössä työskentelee noin 30 työntekijää ja siellä on 15 asiakaspaikkaa. Asumisyksikkö on tarkoitettu kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista palveluasumista.
Asumisyksikön henkilökunnan edustajien epäillään toimineen epäasiallisesti asukkaita kohtaan. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Kimmo Tuulenkari ei avaa julkisuuteen tarkemmin, millaisia epäillyt rikokset ovat olleet.
Hän muistuttaa, että asianimikkeet tulevat tutkinnassa tarkentumaan ja niitä voi tulla uusia. Tutkinnan kohteena on yhä myös se, ketkä ihmiset ovat olleet kokonaisuudessa epäiltyjä, ketkä uhreja.
Hän kuitenkin kertoo, että poliisi tutkii pidemmän aikavälin tapahtumia.