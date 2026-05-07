Entinen työministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Arto Satonen (kok.) toteaa kirjassaan Vääntäen ja Linjaten, että Kelan pääjohtajan virkaan hakeminen oli häneltä poliittinen virhe. Hakemuksen myötä Satonen joutui mediamyllytyksen keskelle.

Arto Satonen muistelee hänen ja Raine Tiessalon kirjoittamassa kirjassa Vääntäen ja linjaten Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusneuvotteluja ja etenkin Satosen ministerikautena tehtyjä työelämän uudistuksia. Kirja toimii lähinnä luettelona hallituksen toteutetuista ja kokoomuksen toivelistalla pitkään olleista työmarkkinauudistuksista.

Satosen määrätietoiselle toiminnalle ministerinä voidaan nostaa hattua, mutta mielenkiintoisin osio kirjassa liittyy Kelan pääjohtajan valintaan.

Kelan pääjohtajan paikka vapautui keväällä 2025, kun pääjohtaja Outi Antila oli jäämässä eläkkeelle.

Hakemus oli poliittinen virhe

Satonen paljastaa kirjassaan, ettei hän edes alkuun ollut kovin kiinnostunut koko virasta, kun kokoomuslaiset kansanedustajakollegat ehdottivat hänelle sen hakemista.

”En ollut hakenut ainuttakaan työpaikkaa yli 20 vuoden kansanedustajaurani aikana, eikä minulla ollut mitään hinkua siirtyä pois politiikasta. En myöskään pitänyt itseäni virkamiehenä. Mutta ajatus jäi itämään.”

Lopullisen päätöksen Satonen teki loman aikana Kanariansaarilla vuoden vaihteessa 2025.

Satonen havahtui siihen, ettei Kelan pääjohtaja ainoastaan toimi operatiivisena johtajana, vaan tehtävässä voisi vaikuttaa sosiaalitukijärjestelmään ja siihen kenelle ja kuinka paljon tukia maksetaan.

”Ajattelin, että laadukkaan tutkimuksen avulla olisi mahdollista löytää oivalluksia siihen, kuinka sosiaaliturva olisi vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa. Ajattelin, että voisin löytää ideoita siihen, miten lakeja pitäisi muuttaa, ja voisin tarjota ajatuksiani sitten kulloinkin vallassa olevalle hallitukselle, hieman ideologisten painotusten mukaan.”