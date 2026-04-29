Oikeusministeri on pyytänyt ministeriötä selvittämään mahdollisuutta tehdä Anneli Auerin vaatima tutkinta oikeusprosessinsa virheistä.
Anneli Auerin ja hänen entisen puolisonsa Jens Kukan saama vapauttava tuomio Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on ollut päivän suuri puheenaihe.
Anneli Auer asianajajineen on vaatinut, että valtioneuvosto käynnistäisi selvityksen seikoista, jotka johtivat pitkään oikeusprosessiin ja Auerin pitkään vankeustuomioon.
– Valtioneuvoston tulee päättää käynnistää Turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ja antaa Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi selvittää syyt Anneli Aueriin kohdanneeseen oikeusmurhaan. Kyseessä on yhteiskunnan perustoiminnoissa, lainkäytössä, tapahtunut virhetoiminta, poikkeuksellinen tapahtuma, joka voidaan onnettomuuden tavoin ottaa tutkinnan kohteeksi, Auerin asianajaja Markku Fredman kirjoitti mediatiedotteessaan.
MTV Uutisten haastattelussa rikosoikeuden professori Matti Tolvanen piti tapahtumia koskevaa selvitystä hyvänä ideana, vaikka ei pidäkään Onnettomuustutkintakeskusta oikeana tahona asian selvittämiseen.
2:56