Eduskunnan puhemiehen mukaan Päivi Räsänen voi jatkaa eduskunnassa aivan normaaliin tapaan.
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) toteaa MTV Uutisille, että kansanedustaja Päivi Räsäsen tuomio ei liity mitenkään eduskuntaan.
– Ei tästä mitään seuraamuksia koidu eikä voisikaan, koska kyse on sakkorangaistuksesta. Enkä näkisi toimenpiteitä tarpeellisinakaan.
Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen tänään 20 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
– Näyttää olevan ajanhenki ja tilannekuva, että käräjäoikeudet ja hovioikeudet hylkäävät tämäntapaisia kansanryhmää vastaan kiihottamisia koskevia syytteitä. Sitten korkein oikeus päättää muuta, Halla-aho toteaa.
Halla-aholla omakin tuomio
Halla-ahon aikanaan saamassa omassa rikostuomiossa on paljon yhtäläisyyksiä Räsäsen tapauksen kanssa.
Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2012 Halla-ahon 50 päiväsakkoon uskorauhan rikkomisesta ja kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.
Käräjä- ja hovioikeus hylkäsivät syytteen kiihottamisrikoksesta, mutta korkeimman oikeuden korkeimman oikeuden mukaan tunnusmerkit täyttyivät siinäkin.