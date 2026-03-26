Professori Sakari Melanderin mukaan korkeimman oikeuden tuomarit olisivat voineet päätyä myös erilaiseen lopputulokseen.

Ei ollut yllättävää, että kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen tuomiosta jouduttiin päättämään äänestämällä, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander.

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi Räsäsen torstaina sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. KKO ratkaisi asian äänin 3–2.

Melanderin mukaan oli tiedossa, että asiaa ei välttämättä pystyttäisi ratkaisemaan yksimielisesti, sillä arvioitavana oleva asia ei ollut oikeudelle kaikkein helpoin.

Räsänen muun muassa sanoi hänen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen internetissä julkaisemassa kirjoituksessa, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja kuvasi homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.

– Ratkaisu edellytti eri suuntaan puhuvien argumenttien välistä punnintaa, ja silloin voidaan päätyä ihan perustellustikin erilaisiin lopputulemiin. Tässä punnittiin toisaalta ihmisarvoon liittyviä argumentteja sekä yhdenvertaisuutta ja yhtäältä laajaa sananvapautta sekä uskonnonvapautta, Melander kertoo STT:lle.

Melanderin mukaan ratkaisu on hyvin ja perusteellisesti arvioitu.

Se on vaatinut laajaa perehtymistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön ja erilaisten argumenttien punnintaa. Tämän vuoksi hän sanoo ymmärtävänsä hyvin, että tuomarit olisivat voineet päätyä erilaiseen lopputulemaan sen mukaan, mitä asiaa painotetaan ja millä tavalla argumentoidaan.

– Ymmärrän kuitenkin oikein hyvin sen, minkä takia enemmistö päätyi syyksi lukevaan tuomioon.