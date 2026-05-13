Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue eli Leijonat harjoitteli ensimmäistä kertaa MM-kisakokoonpanolla Sveitsin Zürichissä.
Leijonanippu saapui Sveitsiin tiistai-iltana. Keskiviikkona joukkueella oli ensimmäinen yhteinen jääharjoitus MM-nimeämisten jälkeen. Uusina pelaajina jäällä viilettivät muun muassa maalivahti Joonas Korpisalo, puolustajat Henri Jokiharju ja Nikolas Matinpalo sekä hyökkääjä Teuvo Teräväinen.
Näillä alustavilla ketjukoostumuksilla Leijonat harjoitteli perjantain Saksa-avausottelua varten:
Hyökkäysketjut:
Sakari Manninen, Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen
Patrik Puistola, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho
Janne Kuokkanen, Aatu Räty, Jesse Puljujärvi
Saku Mäenalanen, Hannes Björninen, Waltteri Merelä
Ylimääräiset: Eemil Erholtz, Sami Päivärinta
Puolustajaparit:
Olli Määttä, Nikolas Matinpalo
Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju