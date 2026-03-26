Räsänen kirjoitti pamfletissa homouden olevan psykososiaalisen kehityksen häiriö.
Korkein oikeus on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.
Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia.
Noin 20-sivuisessa pamfletissa Räsänen käsittelee homoseksuaalisia suhteita kristillisen avioliittokäsityksen valossa. Aihetta käsitellään muun muassa seuraavin otsikoin: homoseksuaalin oikeus rakastaa, homoliitot ihmisoikeuskysymys, homoparien adoptio-oikeus, luonnollista vai luonnotonta?
Pamfletissa Räsänen muun muassa sanoo homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.
Lisäksi Räsäsen on vedonnut Raamatun sanaan siitä, että homoseksuaalisuus on syntiä. Samaan aikaan Räsänen on muistuttanut, että kaikki ihmiset ovat syntisiä.
Korkein oikeus katsoo, että pamfletin sisältö on homoseksuaaleja solvaavaa sekä heidän ihmisoikeuksia loukkaavaa ja siten vihapuhetta.
Viime lokakuussa Räsänen kiisti MTV Uutisille, että pamfletissa asetettaisiin homoseksuaalit moraalittomaan asemaan. Pamflettia ei ole hänen mukaansa ikinä myöskään tarkoitettu julkisesti saatavilla olevaksi, vaan seurakunnan sisäiseen opetuskäyttöön.