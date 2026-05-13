Majoitusten hinnat ovat kohonneet Tampereella ja Helsingissä erityisesti yhdellä viikolla toukokuussa 2027.

Suomelle uumoiltu euroviisuvoitto on saanut erityisesti Tampereella sijaitsevien majoitusten hinnat pomppaamaan pilviin.

Ensi vuoden Euroviisujen ajankohtaa ei ole vielä julkistettu. Laulukilpailu on kuitenkin usein järjestetty toukokuun alkupuolella tai puolivälin tienoilla siten, että ensimmäinen semifinaali kisataan tiistaina, toinen semifinaali torstaina ja finaali lauantaina.

Majoitusvarauspalveluita tarjoavalla Booking.com sivustolla huoneistojen hinnat ovat Tampereella kivunneet jopa 8000 euroon viideltä yöltä 11.–16. toukokuuta 2027 välisenä aikana. Tällä hetkellä edullisin sivuston tarjoama majoitus Tampereella maksaa kyseisenä ajankohtana reilut 3000 euroa.

Huoneistoja on tarjolla tuolle ajalle vain muutamia.

Hintatilanne Tampereella sijaitsevien majoitusten suhteen on Booking.comissa samankaltainen myös seuraavalla viikolla, mutta majoituspaikkoja on tuona aikana tarjolla edellisviikonloppua enemmän.

Samanlainen hintojen nousu on tapahtunut myös Airbnb-palvelun kautta vuokrattavien majoitusten kohdalla. Tällä hetkellä kallein Tampereen keskustan tuntumassa vuokralla oleva Airbnb-majoitus maksaa reilut 7000 euroa viideltä yöltä 11.–16. toukokuuta 2027 välisenä aikana.

Seuraavalla viikolla Tampereella on vuokrattavissa Airbnb-asuntoja huokeammin hinnoin.

Majoitusten hinnat ovat kohonneet myös Helsingissä. Tällä hetkellä kallein Booking.com -sivustolla tarjolla oleva Helsingissä sijaitseva huoneisto maksaa miltei 5000 euroa 11.–16. toukokuuta 2027 väliseltä ajalta. Tarjolla on kuitenkin myös edullisempia, satojen eurojen hintaluokissa liikkuvia majoituksia.