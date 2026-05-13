Toistaiseksi ei ole tietoa, keitä naiset ovat.

Kolmen naisen ruumiit on löytynyt merestä Iso-Britanniassa Brightonissa, kertoo muun muassa BBC.

Ruumiit löydettiin merestä varhain keskiviikkoaamuna. Poliisin mukaan hätäkeskus sai asiasta ilmoituksen keskiviikkona kello 5.45.

Ruumiit nostettiin vedestä lähellä Madeira Drivea.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, keitä naiset ovat tai miten he ovat päätyneet mereen. Poliisi jatkaa naisten henkilöllisyyksien selvittämistä.

Sussexin poliisin ylikomisario Adam Hays kuvaili tapausta BBC:n mukaan "traagiseksi tapahtumaksi".

BBC:n mukaan rannikkovartiosto on saanut etsinnät päätökseen, eikä etsi enää ketään muuta merestä.