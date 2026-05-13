Kahden viikon unelmaristeily sai ikävän käänteen. Risteilyaluksen matka on tyssännyt ranskalaiseen satamaan kymmenien sairastuttua.
Ranskassa viranomaiset ovat määränneet yli 1700 matkustajaa ja miehistönjäsentä pysymään toistaiseksi risteilyaluksella Bordeaux'ssa, uutisoi The Guardian.
Brittilehden mukaan iäkkään matkustajan epäillään kuolleen norovirukseen. Matkan aikana kuolleen 90-vuotiaan tarkka kuolinsyy ei ole vielä varmistunut.
Lisäksi aluksella on puhjennut kymmenien ihmisten vatsatautiepidemia.
Ambassador Cruise Line -yhtiön Ambition-laiva lähti matkaan Pohjois-Irlannin pääkaupungista Belfastista perjantaina, ja Britannian Liverpoolista laiva jatkoi matkaansa lauantaina. Ranskan Bordeaux’hon alus saapui tiistaina.
Varustamon tietojen mukaan vatsatautiepidemia kiihtyi sen jälkeen, kun Liverpoolista oli otettu alukselle lisää matkustajia.
Aluksella on otettu käyttöön toimia taudin pysäyttämiseksi.
Ranskan viranomaiset ovat keränneet alukselta näytteitä. Ambition-laivan oli määrä tehdä kahden viikon risteily.
Valtaosa matkustajista on brittejä ja irlantilaisia.
Lue myös: Hän oli hantavirusristeilyn "potilas nolla"
1:42