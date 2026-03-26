Kristilliskonservatiivinen järjestö ADF International sanoo tukevansa Päivi Räsäsen (kd.) oikeudellista puolustusta.
Korkein oikeus on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia.
Räsänen kertoi tuoreeltaam harkitsevansa vakavasti valittamista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Kansainvälinen The Alliance Defending Freedom (ADF) –järjestö kerää sivustollaan lahjoituksia Räsäsen tueksi.
Tänään Räsäsen tuomiosta kertovassa tiedostossa järjestön johtaja Paul Coleman kritisoi Suomen oikeusjärjestelmää tiukkasanaisesti.
– Tuomio vuosikymmeniä sitten julkaistusta yksinkertaisesta kirkon esitteestä – ennen kuin laki, jonka nojalla hänet on tuomittu, oli edes hyväksytty – on törkeä esimerkki valtion harjoittamasta sensuurista, Coleman sanoo.
Hänen mukaansa Räsäsen tuomio on merkki sananvapauden rajoittamisesta.
– Tämä päätös aiheuttaa hyytävän pelotteen kaikkien oikeuteen puhua vapaasti, Coleman jatkaa.
Järjestön juuret Yhdysvalloissa
Suomessa järjestö on aiemmin tarjonnut