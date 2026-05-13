Koripallon NBA:n ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pelaaja Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Hän menehtyi keskiviikon vastaisena yönä taisteltuaan kahdeksan kuukautta aggressiivista aivosyöpää vastaan.

Collins pelasi urallaan kuudessa eri seurassa 13 kauden ajan NBA:ssa. Eniten vuosia kertyi New Jersey Netsissä, jossa hän pääsi pelaamaan NBA:n finaaleja kaudella 2002-2003.

– Jasonia ei tulla vain muistamaan siitä, että hän mursi esteitä, vaan myös ystävällisyydestään ja inhimillisyydestään, jotka leimasivat hänen elämäänsä ja koskettivat niin monia muita, NBA kirjoitti tiedotteessaan.

Collins kertoi seksuaalisesta suuntautumisestaan ollessaan 34-vuotias. Hän teki tuolloin historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen mies, joka pelasi jossakin Yhdysvaltojen neljästä pääsarjasta (NBA, NFL, NHL, MLB).

– Jason muutti ihmisten elämää odottamattomilla tavoilla ja oli inspiraationa kaikille, jotka tunsivat hänet, sekä niille, jotka ihailivat häntä kaukaa. Olemme kiitollisia tuesta ja rukouksista, joita olemme saaneet viimeisen kahdeksan kuukauden aikana sekä erinomaisesta hoidosta, jota Jason sai lääkäreiltään ja hoitajiltaan. Perheemme tulee kaipaamaan häntä valtavasti, perhe kertoi lausunnossaan.

Collins jätti jälkeensä puolisonsa Brunson Greenin.