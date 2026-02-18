Orpo aloitti Intian matkansa eilen. Matkalla on mukana yritysdelegaatio, jossa on 22 suomalaisyrityksen edustus. Myös MTV Uutiset on paikalla seuraamassa tapaamista.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on tänään määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi.
Lisäksi Orpo osallistuu nelipäiväisen Intian-vierailunsa aikana lisäksi huomenna Modin isännöimään tekoälyhuippukokoukseen. Ohjelmaan kuuluu myös muita korkean tason tapaamisia.
Lue myös: Petteri Orpo Intiaan
Myös MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum on paikalla seuraamassa tapaamisen kulkua.
– Orpolla on tänään tapaaminen, jonka mittakaava on täysin mieletön.
– Jos pääministeri Orpo edustaa 5,5 miljoonaa suomalaista, Intian pääministeri Modi, hänellä on kontollaan 1,5 miljardia intialaista, Neihum kertaa.
Orpo aloitti Intian matkansa eilen. Matkalla on mukana yritysdelegaatio, jossa on 22 suomalaisyrityksen edustus.