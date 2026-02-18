EU ja Intia jättimäiseen kauppasopuun – "Tämä on vasta alkua"

– Intia ja EU saivat tammikuussa aikaan historiallisen suuren, valtavan kauppadiilin, joka helpottaa kaupankäyntiä, tuontia ja vientiä molemmilla puolilla. Useat suomalaiset yritykset tähtäävät nyt näille markkinoille ja Orpon mukana on suuri delegaation yrityksiä, Neihum taustoittaa.