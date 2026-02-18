Pääministeri Orpon keskusteluissa Intian pääministeri Narendra Modin kanssa aiheina olivat maiden välisen kaupan nopea kasvattaminen, EU-Intia -kauppasopimus ja Ukrainan tilanne.

Suomi haluaa kaksinkertaistaa kaupankäyntinsä Intian kanssa lähivuosina, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hän tapasi keskiviikkona Intian pääministeri Narendra Modin.

– Esitin tavoitteeksi, että kaksinkertaistetaan se 2030-luvun alkupuolella, mutta Modi pisti paremmaksi ja sanoi, että nopeammin, Orpo sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Suomen viennin arvo Intiaan on Orpon mukaan noin miljardi euroa vuodessa, ja kaiken maiden välisen kaupankäynnin kokoluokka on 2-3 miljardia euroa.

– Näemme molemmat sen suuren potentiaalin, mikä tässä meidän kaupassa on. Meillä on yhteisiä kiinnostuksen aiheita digitalisaatiossa, tekoälyssä ja kiertotaloudessa, hän sanoo.

Orpo ja Modi tapasivat tänään Delhissä.Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Keskusteluissa myös EU-kauppasopimus ja Ukraina

Orpo sanoo käyneensä Modin kanssa hyvän ja rakentavan keskustelun. Ensimmäisenä aiheena oli hiljattain neuvoteltu EU:n ja Intian välinen kauppasopimus, joka luo pohjaa viennin kasvattamiselle.

Lisäksi keskusteluissa oli Ukrainan tilanne. Orpo kertoo painottaneensa, että Venäjä pitää painostaa neuvottelemaan rauhasta.

– Keskustelu oli erittäin hyvä. Kyllä hän ymmärtää, mikä Suomen asema on ja mitä tämä Euroopalle tarkoittaa, Orpo sanoo.

Matkalla Intian Delhissä on mukana yritysdelegaatio, jossa on 22 suomalaisyrityksen edustus. Orpo arvioi, että jo matkan aikana solmitaan suhteita viennin edistämiseksi.