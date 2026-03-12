Ukrainan presidentti tapaa Ranskan presidentin perjantaina Pariisissa.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanslian mukaan johtajat keskustelevat paineen lisäämisestä Venäjää kohtaan venäläistä öljyä kuljettavan varjolaivaston kautta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut aikovansa helpottaa öljynvientiin kohdistuvia pakotteita. Hän ei maininnut asiayhteydessä suoraan Venäjää, mutta puhui maanantaina puhelimessa maan presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Volodymyr Zelenskyi ja Macron keskustelevat perjantaina myös diplomaattisista pyrkimyksistä sodan lopettamiseksi. Yhdysvallat on ehdottanut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain uusia kolmenvälisiä neuvotteluja ensi viikoksi.

Zelenskyin mukaan osapuolet voisivat tavata Sveitsissä tai Turkissa.

Zelenskyin odotetaan vierailevan lähipäivinä myös Espanjassa, jonka suhtautuminen sotatoimiin Irania vastaan on suututtanut Yhdysvaltain johdon.