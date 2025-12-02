Onni Valakari siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan pysyvästi MLS-seura San Diego FC:n riveihin. Seura pulittaa 26-vuotiaasta suomalaisesta noin 1,5 miljoonaa euroa.
San Diego on tietojen mukaan päättänyt aktivoida Valakarin lainasopimuksessa olleen osto-option. Valakari allekirjoittaa seuran kanssa uuden sopimuksen vuoteen 2028 saakka.
Huuhkajien paidassakin tänä vuonna nähty Valakari pelasi kuluneen kauden San Diegossa lainalla kyproslaisesta Pafosista.
Valakari ja hänen agenttinsa Daniel Minovgidis on tällä hetkellä Yhdysvalloissa viimeistelemässä siirron viimeisiä yksityiskohtia. Sopimus on tarkoitus julkistaa virallisesti lähipäivinä.