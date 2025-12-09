Inter Miamin mestaruuteen johdattanut supertähti voitti arvokkaimman pelaajan palkinnon toista kertaa putkeen.

Lionel Messi palkittiin tiistaina Pohjois-Amerikan jalkapallon pääsarja MLS:n arvokkaimmaksi pelaajaksi toisena vuotena peräkkäin.

Argentiinalaistähti johdatti Inter Miamin seurahistorian ensimmäiseen mestaruuteen viime viikolla päättyneellä kaudella.

Kukaan ei ole ennen Messiä voittanut MLS:n arvokkaimman pelaajan titteliä kahta kertaa peräkkäin. Vain yksi pelaaja on aiemmin voittanut palkinnon kahdesti: Predrag Radosavljevic vuosina 1997 ja 2003.

38-vuotias Messi voitti MLS:n maalikuninkuuden 29:lla runkosarjassa tehdyllä maalilla, ja antoi 19 maaliin johtanutta syöttöä. Pudotuspeleissä hän iski kuusi maalia.

Messi teki historiaa myös olemalla ensimmäinen pelaaja MLS:ssä, joka teki yhdellä kaudella kymmenessä ottelussa enemmän kuin yhden maalin.

Messin palkintokaapista löytyy lisäksi muun muassa kahdeksan Ballon d'Oria, joka jaetaan vuosittain maailman parhaalle miespelaajalle.

Messi liittyi Inter Miamin riveihin vuonna 2023. Sarjan ehdoton supertähti teki kolmen vuoden jatkosopimuksen Miamin kanssa lokakuussa.