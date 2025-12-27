Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaaja Robin Lod jatkaa seurajoukkueuraansa Pohjois-Amerikassa. Hän on tehnyt vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen MLS-seura Chicago Firen kanssa, seura kertoi verkkosivuillaan.

Lod edusti MLS:ssä Minnesota Unitedia vuosina 2019–25. Chicago kertoi 32-vuotiaan Lodin pelanneen entisessä seurassaan kaikki kilpailut huomioiden 185 ottelua ja tehneen 41 maalia, joilla hän on Minnesotan kaikkien aikojen maaliseppo. Suomalainen jäi menneen kauden jälkeen vapaaksi agentiksi, ja Chicago nappasi hänet.

Lod on nelinkertainen Suomen mestari HJK:sta. Lisäksi hän on edustanut kotimaan pääsarjakentillä VPS:ää. Ulkomailla Lod pelasi Kreikassa ja Espanjassa ennen Yhdysvaltoihin siirtymistä.

Lod on edustanut Suomea 83 maaottelussa ja tehnyt kuusi maalia.