Kuopion Palloseuran lupaava hyökkääjä Mohamed Toure siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Tshekin pääsarjassa pelaavan FC Viktoria Plzeňin miehistöön.
20-vuotias guinealaishyökkääjä Mohamed Toure mätti viime kaudella kuopiolaisjoukkueen paidassa jalkapallon Veikkausliigassa peräti 13 osumaa. Turun Palloseurasta hallitsevan Suomen mestarin riveihin siirtynyt Toure oli yksi KuPSin nappikauden keskeisimmistä pääarkkitehdeistä.
MTV Urheilun tietojen mukaan Tshekin suurseura Viktoria Plzeň pulittaa KuPSille Touresta hulppean, yli puolentoista miljoonan euron suuruisen siirtosumman.
Tourea kohtaan on ollut jo pidemmän aikaa runsaasti kiinnostusta usean ulkomaalaisseuran taholta. Sopimus osapuolten välillä julkistetaan piakkoin. Lääkärintarkastus on tiettävästi jo tehty.
Plzeň kuuluu maan kärkiseuroihin ja pelaa säännöllisesti eurokentillä. Joukkue on tällä hetkellä Tshekin liigassa neljäntenä.
Touren myynti on toinen merkittävä pelaajakauppa KuPSille alkuvuodesta. Tammikuussa se kauppasi 20-vuotiaan Otto Ruopin Bundesliigan Mainziin yli miljonaan euron siirrolla. Ruoppi jatkaa kuitenkin kuopiolaisten riveissä ensi kesään asti lainalla ennen siirtoaan Saksaan.
Kuopion Palloseuran kausi Euroopassa jatkuu ensi viikolla Konferenssiliigan pudotuspeleissä puolalaista Lech Poznania vastaan.