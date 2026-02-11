Utah Jazz haluaa hävitä nyt, jotta tulevina vuosina Lauri Markkasen ympärille rakennettu joukkue taistelisi tosissaan menestyksestä. Irvokasta? Kyllä. Mutta Utah pelaa NBA:n luomaa mätää peliä täydellisesti, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

NBA-pelaajamarkkinat ovat kaninkolo, joka ulottuu syvälle menneisyyteen. Viiden vuoden takaisen pelaajakaupan pikkupräntin seurauksena Utah menettää ensi kesän varausvuoronsa, jos se ei pääse varaamaan kahdeksan ensimmäisen seuran joukossa. Niinpä Utah kuuluu niiden seurojen joukkoon, joille on edullista hävitä.

Mitä huonommin pelaa NBA:n runkosarjassa, sitä paremman käden saa seuraavan kesän varaustilaisuuteen. Ja kun ensi kesän NBA:n varaustilaisuus on poikkeuksellisen laadukas, käynnissä on irvokas kilpailu huonoimmista sijoista.

Utahin viime otteluissa Lauri Markkanen ja tuore tähtihankinta Jaren Jackson Jr. ovat saaneet seurata ratkaisuhetket penkiltä. Markkanen sai vihaa niskaansa, kun hän kehtasi naureskella (!) penkillä joukkueen hävitessä.

Päävalmentaja Will Hardylta kysyttiin, kuinka lähellä hän oli laittaa tähtipelaajansa päätösneljänneksellä kentälle. Vastaus oli ytimekäs: "En ollut". Yleensä seurajohto hoitaa tahallaan häviämisen, nyt myös päävalmentaja on juonessa mukana. (Edellisessä ottelussa tähtien lepuutus ei tosin edes toiminut, kun Jazzin jämä-äijät kampesivat voiton Miamista.)

Utahin toiminta on synnyttänyt harvinaisen paljon kritiikkiä etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta myös täällä Suomessakin. Saatamme lähestyä pistettä, jossa NBA:n on taivuttava muutoksiin ennen kuin sarjan imago kärsii liikaa.

Mutta nuo ovat komissaari Adam Silverin ratkaistavia ongelmia. Utah sen sijaan pelaa NBA:n luomaa mätää peliä täydellisesti.

Tahallaan häviämisessä ei ole mitään uutta. Viimeisimpänä esimerkkinä San Antonio Spurs konttasi tahallaan ja sai pari vuotta sitten palkinnoksi ranskalaisen ihmemiehen, supertähti Victor Wembanyaman. Ei silloin NBA-kansa noussut barrikadeille.

Utahin toiminta on kuitenkin hieman erilaista. Tyypillisesti kun NBA:ssa lyödään läskiksi, tähtipelaajille keksitään mitä ihmeellisimpiä syitä olla sivussa. Jopa "lepo" on nykyisin hyväksytty syy. Jazz puolestaan on pitänyt Markkasta ja kumppaneita kokoonpanossa, mutta vetänyt pois estradilta hyvissä ajoin ennen pelien ratkaisuhetkiä.

Mikä on kunniallisempaa tai tyylikkäämpää – leikkiä mukana, että pelaajat olisivat muka loukkaantuneita – vai antaa fanien nähdä suosikkinsa kentällä, jos edes osan ottelusta?

Jos Utah on yksi runkosarjan neljästä huonoimmasta joukkueesta, seura saa varmuudella pitää varausvuoronsa – silloin ollaan myös kaksin käsin kiinni kisassa ensimmäisestä varausvuorosta.

Ei ihme, että Lauri Markkasta on hymyilyttänyt penkillä, vaikka joukkue häviää. Hän tietää, että pääsee ensi vuonna pelaamaan pudotuspelejä ensimmäistä kertaa NBA-urallaan. Ainakin todennäköisyydet paranevat, jos häviävä trendi saa jatkoa.