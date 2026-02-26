Kaiken voittanut jalkapallolegenda Lionel Messi kertoi Miro de Atras -podcastissa, kuinka hän katuu sitä, ettei aikaisemmin opetellut puhumaan englantia.

– Minulla oli kaikki aika maailmassa aikaa opiskella englantia, mutta en tehnyt niin. Sitä kadun todella paljon. Kun ajattelen sitä, niin mieleeni tulee, että millainen idiootti olin ja kuinka paljon heitin aikaa hukkaan, Inter Miamia edustava Messi kertoi.

– Olen elämäni aikana tavannut niin monia loistavia ihmisiä, joiden kanssa olisin halunnut keskustella enemmän, mutta en ole pystynyt siihen. Se on saanut minut tuntemaan hiukan sivistymättömäksi, Messi sanoi.

Urallaan muun muassa maailmanmestaruuden, kahdeksan Ballon d'Or -palkintoa ja neljä Mestarien liigan titteliä voittanut Messi myöntää, että jalkapallo on opettanut hänelle vähintään yhtä paljon kuin koulu.

– Olen kokenut ja oppinut paljon urallani. Jalkapallo on elämäntapa, ja sen kautta oppii todella paljon, Messi totesi.

Messi tehtaili viime kaudella Miamin paidassa 34 ottelussa 35 maalia ja 28 maalisyöttöä. Maalipörssin voiton lisäksi tuli sarjan mestaruus. Inter Miami aloitti kauden 2026 0-3-tappiolla Los Angeles FC:lle.