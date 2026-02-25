Maailmankuulu rap-artisti Snoop Dogg on ollut viime vuosina tuttu näky olympialaisissa, mutta yhdysvaltalaistähdellä riittää kiinnostusta myös jalkapalloiluun.
Snoop Dogg vieraili tiistaina ensimmäistä kertaa walesilaisseura Swanseassa seuran osaomistajana. Swansealaisyleisö toivotti rap-suuruuden tervetulleeksi heiluttamalla yhdysvaltalaistähdelle valkoisia pyyhkeitä ennen otteluaan Prestonia vastaan.
Pyyhkeiden heiluttaminen tunnetaan kannustustapana paremmin Pohjois-Amerikan urheilukentiltä kuin Britannian jalkapallosta.
Suomen maajoukkuepelaajan Leo Wallan edustama Swansea joutui tyytymään osaomistajansa kunniavierailulla 1–1-tasapeliin Prestonia vastaan. Helmikuun alussa Swanseaan siirtynyt keskikenttäpelaaja Walta pelasi ensimmäistä kertaa walesilaisjoukkueen avauskokoonpanossa, mutta hänet otettiin puoliajalla vaihtoon.
Leo Walta (oik.) ei onnistunut Swansean keskikentällä ja hänet vaihdettiin kentältä tauolla.Getty Images
Swansea on Englannin kakkostasolla eli mestaruussarjassa 14:ntenä.
Snoop Dogg, 54, saapui Walesiin Milano-Cortinan talviolympialaisista. Hän toimi kisoissa Yhdysvaltain joukkueen niin kutsuttuna kunniavalmentajana.
Snoop Doggista tuli viime vuonna Swansean vähemmistöomistaja muiden kuuluisuuksien rinnalla. Seuran osaomistajiin kuuluvat myös esimerkiksi kroatialainen jalkapallosuuruus Luka Modric ja yhdysvaltalainen tv-juontaja Martha Stewart.